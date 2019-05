17:32 Uhr

„Die nötige Folter“: Was ein Autor von Schauspielern lernt

Ein ehemaliger Supermarkt wird zum Foltergefängnis in Dietmar Daths Stück, das am Samstag Premiere in der Brechtbühne im Gaskessel hat.

Plus Schon zum dritten Mal arbeiten Intendant André Bücker und der Schriftsteller Dietmar Dath zusammen. In Augsburg wird am Samstag „Die nötige Folter“ uraufgeführt. In einem Supermarkt werden vier Menschen verhört.

Von Richard Mayr

Als Schriftsteller gehört Dietmar Dath zu denjenigen, die eher viel als wenig veröffentlichen. Nebenher arbeitet der 49-Jährige auch noch als Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen und schreibt dort in unnachahmlicher Weise über Filme. Im Gespräch erzählt er, dass er auch noch an Comic-Projekten und Hörspielen mitgewirkt hat. Das sind zwei oder drei Berufe, die Dath in einem Leben unterbringt. Am Samstag findet er dann noch Zeit, nach Augsburg zu kommen, um hier die Uraufführung seines Stücks „Die nötige Folter“ in der Brechtbühne im Gaswerkareal zu sehen.

Die Schauspieler habe eine andere Perspektive zum Text Dath schreibt nämlich auch noch Theaterstücke. Vor zehn Jahren traten André Bücker und das Nationaltheater Mannheim an ihn heran, seinen Roman „Waffenwetter“ auf die Bühne bringen zu wollen. „Eigentlich halte ich nicht so viel von dem Wechsel der Gattungen“, sagt Dath, also Romanadaptionen für die Bühne. Aber das Konzept von Bücker überzeugte ihn damals. Für die nächste gemeinsame Arbeit schrieb Dath dann André Bücker und dem Nationaltheater Mannheim das Stück „Regina oder die Eichhörnchenküsse“, das 2011 uraufgeführt wurde. Schon bei diesen beiden Arbeiten merkte Dath, dass er als Autor nicht nur Neuland betrete, sondern auch von der Zusammenarbeit mit den Schauspielern profitiere. Denn die Darsteller nehmen noch einmal eine andere Perspektive zum Text ein, sie identifizieren sich voll und ganz mit ihren Figuren und haben dadurch ein feines Sensorium dafür, wenn es Probleme mit der Glaubwürdigkeit von Sätzen oder Passagen gibt. Stellen, die Dath aus übergeordneter Perspektive für die Dramaturgie wichtig waren, die aber im Letzten nicht passen. „Durch solche Rückmeldungen werden auch meine Roman-Dialoge besser“, sagt Dath. Vor zwei Jahren haben Dath und Bücker vereinbart, wieder eine Uraufführung gemeinsam anzugehen. Bevor sich Dath ans Schreiben machte, wurde der Rahmen abgesteckt. „Zu Beginn war dieses Bild einer Supermarktkasse samt Warenscanner und Laufband“, erzählt Dath. Anfangs sei die Idee gewesen, etwas über die Hierarchie im Geschäft zu erzählen, dann auch über die Beziehungen der Menschen untereinander. Später sei klar geworden, dass auch Zwang nötig sei, damit die Menschen über das reden, was sie lieber verschweigen. Stier und Widder malträtieren die Gefangenen Jetzt sind es in „Die nötige Folter“ Künstler, die in einem ehemaligen Supermarkt gefangen gehalten werden. Draußen ist etwas entscheidend mit der Welt nicht in Ordnung. Drinnen kommt für ein existenzielles Experiment neueste Technik zum Einsatz, um vier Gefangene zum Reden zu bekommen. Eine Frau ist verschwunden, vermutlich hat sie sich umgebracht. Eva, Sven, Baqil und Hark hatten alle mit ihr zu tun, als Galeristin, Künstlerkollegen und Wissenschaftler, zum Teil auch als Liebhaber. Jetzt werden sie von zwei Personen malträtiert, die sich Stier und Widder nennen und sie verhören. Als das Stück geschrieben war, kam Dath zu einer der ersten Leseproben. Die Eindrücke haben dazu geführt, dass er ein paar Stellen umgeschrieben habe, wie er erzählt. Im Probenprozess haben die Schauspieler ihm auch die Frage gestellt, ob es zwischen zwei Figuren eine Beziehung gebe, die im Text aber nicht ausgeführt worden ist. Daths Antwort: „Das sage ich nicht.“ Jetzt sei er selbst gespannt, für was sich das Uraufführungsteam entschieden habe. Erfahren wird Dietmar Dath das am Samstagabend in der Brechtbühne. Informationen zur Inszenierung: Premiere am Samstag, 11. Mai um 19 Uhr in der Brechtbühne im Gaswerk; Dauer ca. 1 Std. 45 Min.; Inszenierung André Bücker; Bühnenbild Jan Steigert; Kostüme Suse Tobisch; Video Heimspiel Musik Lilijan Waworka; Dramaturgie Lutz Keßler; Darsteller Sebastian Baumgart, Anatol Käbisch, Natalie Hünig, Andrej Kaminsky, Linda Elsner, Kai Windhövel, Lilijan Waworka

