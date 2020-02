Die schlimmstmögliche Wendung bei Dürrenmatt

Plus Friedrich Dürrenmatts Drama „Die Physiker“ ist in der Stadthalle von Neusäß als ein Gastspiel zu sehen.

Als Dürrenmatt 1962 seine Komödie „Die Physiker“ konzipierte, geschah dies vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Heute, 58 Jahre später, wirkt das Drama noch immer aktuell. Ein Gastspiel des Tournee-Theaters Thespiskarren belegte dies anschaulich – und brachte souveräne schauspielerische Leistungen in die Stadthalle Neusäß.

Fern jeglicher ethischer Verantwortung versuchen in Dürrenmatts Stück skrupellose Menschen die Macht über die Welt zu gewinnen. Inspiriert wurde der Schweizer Dramatiker nicht zuletzt vom Berliner Mauerbau im August 1961. Der Kalte Krieg hatte damit einen neuen Höhepunkt erlebt, nur ein Jahr später sollte die Kubakrise folgen. Die Welt stand wieder einmal am Abgrund.

Ermöglicht werden Machtspiele mit möglicherweise katastrophalem Ausgang vor allem auch durch die Wissenschaft. Das haben in dieser sich kontinuierlich zur Groteske steigernden Komödie die Physiker Möbius, Einstein und Newton erkannt. Deshalb haben sie sich in ein Sanatorium geflüchtet, um vor der Außenwelt sicher zu sein. In Wirklichkeit jedoch wird im Sanatorium der Kalte Krieg fortgeführt: Newton ist CIA-Agent und Einstein vom kommunistischen Geheimdienst. Nur Möbius ist tatsächlich Physiker. Er hat eine Weltformel für grenzenlose Macht entdeckt. Da er aber weiß, dass sie die Welt vernichten könnte, will er sie nicht preisgeben.

Dürrenmatts Geschichte wirkt weiter bedrohlich

Für Dürrenmatt ist Drama, wenn die „schlimmstmögliche Wendung“ eingetreten ist. Und dies ist mit dem geglückten Diebstahl der Weltformel der Fall… Angesichts von Diktatoren wie Kim Jong-un oder eines polternden US-Präsidenten wie Trump wirkt Dürrenmatts Geschichte weiter bedrohlich. Nach und nach versteht man Dürrenmatts Ansicht, dass der Inhalt der Physik nur Physiker angehe, deren Auswirkung jedoch uns alle.

Der schnörkellosen Inszenierung von Herbert Olschok folgte das aufmerksame Publikum bis zum Schlussvorhang. Mit Peter Bause, Stephan Bürgi und André Vetters waren die drei Physiker ebenso hochkarätig besetzt wie die wahnsinnige Irrenärztin (Hellena Büttner) und der für Mord und Totschlag immer verständige Kriminalinspektor (Christian Hoelzke).