Diedorf

06:00 Uhr

Das Eukitea in Diedorf steht im Zeichen des Regenbogens

„Rainbow Meditations“ heißt der Abend, den das Eukitea in Diedorf auf seiner Sommerbühne in Anhausen präsentiert.

Plus Das Eukitea in Diedorf präsentiert in seinem Sommer-Open-Air "Rainbow Meditations" bewegende Momente und Anleitungen zum Glücklich-Sein.

Von Diana Zapf-Deniz

Endlich wieder Eukitea Sommer Open-Air! Diesen Satz hörte man von Gästen wie Schauspielern gleichermaßen. Nach Monaten des Lockdowns und der Theaterschließung war die Eukitea Premiere „Rainbow Meditations“ auf der Waldbühne in Anhausen ein großes Aufatmen. Es kamen aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen unter freiem Himmel lediglich 100 anstatt 400 Gäste in den Genuss der in vielerlei Hinsicht bunten Vorstellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen