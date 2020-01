Dinner-Revue süß-sauer: Wie das Staatstheater den Martinipark belebt

Plus Liebe geht durch den Magen: Das Theater sucht mit einem kalorienreichen Musical den Martinipark, neue Zuschauerschichten und die Restauration vor Ort zu beleben.

Ist doch interessant: Da eröffnet die Musiktheater-Spielzeit 2019/2020 mit einer „Ariadne auf Naxos“-Inszenierung, in der die hochansehnlichen Gäste des reichsten Mannes von Wien nicht nur eine feierliche Kollation geboten bekommen, sondern auch Tischmusik zum Gaumenschmaus sowie – als Musiktheatersalat – eine große tragische Oper verquirlt mit einer lustigen Posse. Die ganze Aufführung: eine wunderbar reflektierende Pointe zum Thema (Neu-)Feudalismus.

Und ein paar Wochen später lädt das Staatstheater Augsburg selbst, gefördert von Land und Stadt, unterstützt von Sparkasse und Stadtwerken, zu einer feierlichen Kollation bei Tischmusik und einem komponierten, ganz ähnlichem tragikomischen Wirrwarr um Liebe, Bühnenrealität und Bühnenspiel.

Zufall? Ironie? Blitzgescheite Idee, den Martinipark, neue Zuschauerschichten, die Restauration vor Ort zu beleben? Wie auch immer: Das Staatstheater erweist sich in Zusammenarbeit mit dts-catering als gehobenes Dienstleistungsunternehmen in Sachen Ohr & Auge, Seele & Herz, Magen & Darm. Es lädt ein, verköstigt, bietet Melodiegenuss – wie der Mann aus Wien. Nur auf das Feuerwerk Punkt Neun bleibt zu verzichten.

Das Staatstheater betreibt Neukundenpflege in Kreisen mit Appetit

Dabei sehen wir sehr wohl den Zug der Zeit: Wenn es Lesungen gibt mit italienischen Häppchen wie neulich in Augsburg, wenn Museumsführungen mit anschließender (afrikanischer) Tafelkulinarik angeboten werden wie im Edwin Scharff Museum von Neu-Ulm, wenn es quasi auch kein Haareschneiden, kein Bartscheren mehr ohne servierten Kaffee gibt und keine neue Schrankwand ohne Schweinshaxe: Wieso sollte dann das Theater abseits stehen und nicht ebenfalls (Neu-)Kundenpflege in Kreisen mit Appetit betreiben? Der Bedarf ist da, Liebe geht durch den Magen. Und neben dem Bildungsauftrag gibt es noch das Unterhaltungsgebot. Die Kernkompetenz wird schon nicht auf Dauer außer Kraft gesetzt werden.

Wir wollen nicht rechten, wir wollen uns – hörend und schmeckend – an die Realitäten und Kalorien halten: Musik, Aperitif, Fünf-Gänge-Menü und Espresso für 55 Euro. Extra gehen weitere genommene Getränke, wobei das Viertele Roter 9,50 Euro ausmacht. Er kommt aus Spanien, ist so trocken wie gehaltvoll fruchtig, eine kräftige Abendbegleitung.

Kurz zum Programm: „Edges“ heißt ein Musical (oder Liederkreis) nach Benj Paseks & Justin Paul, dessen 17 Songs zur freien Verfügbarkeit stehen hinsichtlich Auswahl und Reihenfolge. Für das Staatstheater Augsburg hat Regisseur Florian Mahlberg daraus eine Doppelpaar-Beziehungskiste gezimmert mit mal aggressivem, mal leise-melancholischen Nummern zu Themen, die vor allem 20- bis 35-Jährige umtreiben: Zukunftsangst, Selbstfindung, Facebook und – klare Brühe beziehungsweise Consommé – Liebe, Liebe, Liebe.

Die Sänger gaben gewiss ihr Bestes - gemundet hat es auch

Auch unter den Gästen gab es solche mit Wissen um den Zug der Zeit: Sie wählten die vegetarische Variante des Menüs. Und so wurde zum Opener „Was kommt“ – eben ein Song über Zukunftsangst und Selbstfindung – ein Carpaccio vom geschmorten Kräuterseitling auf Algenschaum serviert, bei dem sich schon eine kleine Vorliebe der Haute Cuisine andeutete: süß-sauer mit der Schärfe roten Pfeffers.

Diese drei Komponenten begegneten uns nämlich wieder nach dem Gemüsesud mit Rote-Bete-Ravioli und Pastinaken-Chips im dritten Gang, zu dem die Kellner(innen) wieder in eindrucksvoller Formation aufmarschierten: Zu „Ich muss hier raus“ genossen wir Safran-Pasta mit Kirschtomatenragout und dessen Schaum – wie gesagt: süß-sauer mit einem Hauch rotem Pfeffer.

Merveilleux die Textur von sämigen Artischockenböden mit überbackenem, aber noch saftigem Püree – abgelöst von „Be my friend“, dieser Facebook-Nummer, über die sich ein Mark Zuckerberg nur freuen kann. Mit Nomen est omen sind wir beim Dessert: Zu „Ich hoffe, Du liebst mich auch“ zerschmolz uns Mousse au Chocolat nebst Waldbeeren und süß-saurer Physalis auf der Zungenspitze. Die Sänger(innen) Masumi Ishii, Alejandro Marco-Buhrmester, Olena Sloia und Gerhard Werlitz gaben gewiss ihr Bestes, freilich war zum gehobenen Musical-Trio-Jazz (am Klavier: Justin Pambianchi als neuer zweiter Kapellmeister) auch zu vernehmen, dass sie in erster Linie aufgrund eines anderen Genres ans Staatstheater verpflichtet worden waren: Oper.

Es hat gemundet, wir sind satt, das Brot war auch ohne alles Spitzenklasse. Applaus für die Musiker, Applaus für die Küche, Applaus für die Serviererinnen und die Garçons.

Weitere Aufführungen am 2. und 26. Februar im Foyer des Martiniparks.