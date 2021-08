Diözesanmuseum

Mit Magellan rund um die ganze Welt segeln

Plus Der neue Multi-Touch-Tisch erlaubt die spielerische Erkundung von Geschichte. Das Haus gibt damit einen Vorgeschmack auf seine neue Sonderausstellung.

Von Alois Knoller

1521 war ein Jahr reich an Ereignissen: Ferdinand Magellan starb während seiner waghalsigen Weltumsegelung am 27. April auf den Philippinen, getroffen von einem Giftpfeil. Der Reformator Martin Luther verweigerte sich auf dem Reichstag zu Worms am 17. April der Aufforderung zum Widerruf seiner Thesen, verfiel der Reichsacht und übersetzte im Schutz der Wartburg die Bibel ins Deutsche. Der Spanier Hernán Cortés eroberte am 13. August die Stadt Tenochtitlan, heute Mexico City, und damit die letzte Bastion des Aztekenreichs. Der osmanische Sultan Suleiman I. nahm am 30. August nach einem Monat Belagerung Belgrad ein. Schließlich fertigte Jakob Fugger der Reiche am 23. August den Stiftungsbrief für die Fuggerei-Siedlung, die Grabkapelle in St. Anna und eine Predigtstelle in St. Moritz aus. Alle diese Daten werden in der Sonderausstellung „1521“ des Diözesanmuseums St. Afra (28. August bis 28. November) zusammenlaufen. Als Vorgeschmack darauf präsentierte das Haus nun einen neuen Multi-Touch-Tisch, der zur virtuellen Weltumsegelung auf Magellans Spuren einlädt.

