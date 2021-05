Diskussion

18:01 Uhr

Diese kulturellen Potenziale hat die Stadt Augsburg

Plus Generation AUX eröffnet ein neues Talkformat. Das erste Thema: Die Innovationskraft der Augsburger Kultur nach der Corona-Krise. Wie schaut die Zukunft aus?

Von Gerlinde Knoller

Ein neues Talkformat hat Generation AUX gestartet: Dreimal im Jahr soll es künftig diese Plattform „AUXgesprochen“ geben, auf der, so Raphael Brandmiller, Vorsitzender von Generation AUX und Stadtrat, über neue Ideen und Konzepte in Augsburg nachgedacht wird, wo gemeinsam „diskutiert, debattiert und vielleicht auch mal philosophiert“ wird. Gestartet wurde die Veranstaltung digital, live gesendet aus dem Hettenbach 45 in Oberhausen. Das Thema war: „Kultur als Innovationstreiber – wie innovativ ist die Augsburger Kulturszene mit und nach Corona?“ Die Gesprächsrunde bildeten Akteure aus der Augsburger Kulturszene.

Themen folgen