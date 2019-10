16:45 Uhr

Drei digitale Schamanen im Nebel

Zum 18. Mal hat sich das Kulturhaus Abraxas in ein Labor verwandelt. Und wieder gelingt es den Künstlern, ihr Publikum zu überraschen.

Von Richard Mayr

Im dichten Nebel sitzen drei digitale Schamanen auf dem Boden. Vor sich haben sie Beschwörungsapparate aufgebaut. Erst bringen sie im Dämmerlicht mit einer Kaskade von Urtönen den Theatersaal des Abraxas buchstäblich zum Vibrieren. Danach erscheinen Lichter in dieser Schattenwelt aus Tönen, verschmelzen drei Laser und ein Beamer zu einem Bilder-Zaubergerät, das Musik und Geometrie, Rhythmus und ständig wechselnde Formen und Aggregatszustände zusammenbringt. Manchmal mutet das wie ein Ausflug ins All an, manchmal wie ein Blick durchs Mikroskop.

Mit der Performance eröffnete das russische Kollektiv Tundra die 18. Auflage des Lab30-Festivals im Kulturhaus Abraxas. Der Titel „Nomad“ dieser Performance zielt auch darauf ab, dass digitale Nomaden heute überall arbeiten können, wo sie einen Anschluss ans Netz haben. Das Publikum im frisch renovierten Abraxas-Theater nahm die Darbietung begeistert auf.

Das Lab30 bietet auch wieder eine Medienkunstausstellung

Vier Tage lang gibt das Kulturhaus Abraxas den Rahmen für das Augsburger Kunstlabor, für dessen Programm die Popkulturbeauftragte Barbara Friedrichs verantwortlich ist. Das Publikum ist in diesem Jahr wie in den Vorjahren auch nicht nur Zuschauer. Neben den Performances gibt es wieder die Medienkunstausstellung zu sehen. Dort bringen einige Künstler die Interessierten in direkte Interaktion mit ihren Objekten.

Nicht alles ist so kryptisch wie dieses Computerspiel „Summoning Signals“. Der Spieler muss sich selbst einen Reim auf alles machen. Auf dem Bildschirm sind Solarpanels zu sehen, nicht jeder Knopf der Steuerung funktioniert und was der Cursor bewirkt, lässt sich nach ein paar Spielminuten nicht mit Bestimmtheit sagen. Aus Quebec (Kanada) hat Roby Provost-Blanchard diese Arbeit mitgebracht.

Wer von außen zusieht, nimmt nur die Hälfte wahr

In einem verrückten Parcours bringt der Kölner Künstler, Performer und Ingenieur Alexander Buers seinen Zuschauern die Do-It-Yourself-Experience näher. Wer von außen den anderen Festivalbesuchern dabei zusieht, wie sie auf drei ferngesteuerten Stühlen wie von Geisterhand bewegt zu den verschiedenen, teils skurrilen Objekten gefahren werden, nimmt doch nur die Hälfte dieses Spektakels wahr.

Auf einem Stuhl geht es durch den Parcours von Alexander Buers. Bild: Michael Hochgemuth

Denn das in sich rotierende Perpetuum-mobile-Spülbecken, die Spielzeugeisenbahn, sowie der Monitor, der mit dem Zuschauer mitfährt, sind die eine Sache. Etwas völlig anderes dagegen kommt von der Tonspur, die bei Aristoteles einsetzt und sich Gedanken darüber macht, ob Laubsägearbeiten am Wochenende als konservative Taten zu gelten haben.

Ein Wald aus Stoffbahnen im Dachboden des Kulturhauses Abraxas

Richtiggehend poetisch wird es im Dachstuhl des Kulturhauses. Dort hat der Kieler Gor Margaryan seine Installation „Medialer Wald“ aufgebaut. Füchse sind auf Leinwänden zu sehen, die er geschickt tief im Raum platziert hat. Ein Wald aus Stoffbahnen hängt anderswo, der ganze Dachstuhl wirkt entrückt. Und das sind jetzt nur ein paar Arbeiten, die exemplarisch zeigen, wie groß die Bandbreite der ausgestellten Medienkunst ist. Das Augsburger Kunstlabor Lab30 bietet also auch in diesem Jahr Überraschungen.

Das Lab30-Festival findet noch am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober, im Kulturhaus Abraxas statt. Am Samstag- und Sonntagnachmittag finden Workshops statt (Teilnahme nur nach Anmeldung) und die Ausstellung ist zu sehen. Am Samstagabend stehen auch noch einmal Performances an.

Themen folgen