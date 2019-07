vor 6 Min.

Durch acht Jahreszeiten

Die Bayerische Kammerphilharmonie kombiniert Vivaldi mit Piazzolla – ein Abenteuer

Von Manfred Engelhardt

Die italienisch-europäische Version aus der Barockzeit gehört zu den größten Hits der Musikgeschichte, die südamerikanische Variante wird eher noch als Geheimtipp gehandelt – die „Vier Jahreszeiten“. Antonio Vivaldis „Le quattro stagioni“ und „Las cuatro estaciones porteñas“ von Astor Piazzolla wurden nun von der Bayerischen Kammerphilharmonie zusammengelegt, und zwar im geografisch-meteorologischen Gleichlauf.

Nach Vivaldis jeweiliger Jahreszeit erklang unmittelbar Piazzolla: Wenn bei uns Frühling („La primavera“) ausbricht, ist in Argentinien Herbst („Otoño“); und so folgte demnach auf Sommer („L’estate“) der Winter („Invierno“), auf Herbst („L’autunno“) der Frühling („Primavera“) und zum Schluss auf unserem Winter („L’inverno“) Argentiniens Sommer („Verano“).

Was kompliziert klingen mag, wurde aber einfach zu einem hinreißenden musikalischen Abenteuer, das im voll besetzten Parktheater zu Beifallsstürmen führte. Dafür sorgte auch Leonid Desyatnikovs Bearbeitung von Piazzollas Werk (Bandoneon, Klavier, Violine, Gitarre, Kontrabass) als Violinkonzert in Vivaldis Streicherbesetzung.

Konzertmeister Gabriel Adorjáns Spiel als Solist ließ diese unterschiedlichen Ausdruckswelten mit kontrastreichem Zauber verschmelzen. Vivaldis Frühling mit seinen aufkommenden Vogelstimmen, dem unendlichen Getriller beantwortete Piazzollas Stimmungsbild von einem Herbstgefühl voller bedrohlicher Gefühle, aber auch sanfter Tristesse, worin die Tango-Zuckungen den Duktus immer wieder bestimmen.

Spannungsvoll angepasst mit den expressiven Hitzeseufzern im Flageolett-Sound war Vivaldis Sommer an Piazzollas tiefe Winterstimmung mit grandiosem Cello-Melos. Den folkloristischen Ernte-Tanz-Feiern des italienischen Herbstes folgte Piazzollas brillant ausbrechende Fugen-Form in den Frühling. Und zum Schluss stand Vivaldis winterlich zittriges Kälte-Flattern ein von treibenden Tango-Impulsen, nostalgischen Liedanmutungen und frechem Klangschabernack und Glissandi durchsetztes „Sommermärchen“ aus Buenos Aires gegenüber. Was Gabriel Adorján an virtuosen, farbigen Geigenhexereien bei Vivaldi und Piazzolla ausschleuderte, wie das Streichorchester mit organisch bebendem Raffinement für Melos und Rhythmik sorgte, war phänomenal.

