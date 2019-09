vor 3 Min.

Ein Allgäuer geht auf Mission

Maxi Schafroth spielt an drei ausverkauften Abenden in der Kresslesmühle sein Programm „Faszination Bayern“. Dabei geht es um Heimatgefühle, Kindheitserinnerungen und schwäbische Spartipps

Von Oliver Wolff

Spätestens mit seiner Starkbierrede beim traditionellen Politiker-Derblecken am Nockherberg in diesem Jahr ist er in den Kabarett-Olymp aufgestiegen: Maxi Schafroth aus dem Unterallgäuer 67-Seelen-Dorf Stephansried. Dabei erntete er für seine Rede ebenso viel Kritik wie Applaus – jedenfalls in den Internetkommentaren. Als „zu harmlos“ und „nicht bissig genug“ wird sein Auftritt häufig beschrieben. Aber kann er überhaupt anders?

Eher nicht. Der Bauernsohn Maxi Schafroth verstellt sich nämlich nicht gerne und bleibt lieber wie er ist: bodenständig und demütig. Der 34-Jährige ist ein smarter, eloquenter Komödiant, der seine Pointe nicht im verbalen Angriff, sondern in der Selbstironie sucht. In der bayerischen Kabarettlandschaft ist mittlerweile Schafroth fast schon ein Einzelfall. Sein Motto: Lieber über sich selbst lachen als über andere.

Das spiegelt sich auch am Montagabend in der Kresslesmühle – der erste von drei ausverkauften Abenden – bei seinem zweiten Solo-Programm „Faszination Bayern“ wider. Im dunkelbraunen Landhaus-Janker kommt er als Beauftragter des bayerischen Heimatministeriums auf die Bühne. Ein bäuerlicher Filzhut bedeckt seine lockige Frisur. Seine Mission: Erklären, was laut ihm den Augsburgern schon lange auf den Nägeln brennt. „Wir müssen den ländlichen Raum stärken!“ Es gehe um bayerische Werte, Heimatschutz und Grenzschutz. Zusammengefasst: „Ein gemütliches, umzäuntes Miteinander.“

Lautes Lachen im Publikum. Schafroth begrüßt danach die unvermeidliche lokale Prominenz im Publikum, etwa den Obst- und Gartenbauverein Bobingen – „die dahinten mit den roten Köpfen“. Danach verweist der Kabarettist auf die Parallelveranstaltungen in der Pause: ein Motorsägenkurs mit Hubert Aiwanger und eine Tupperware-Jonglage mit Barbara Stamm.

Als Schafroth den Kittel abnimmt und wieder er selbst zu sein scheint, erklärt er den sogenannten „bayerischen Lodenreflex“ beim Tragen derartiger Jacken: „Man schlüpft rein und verfilzt.“ Was nun folgt, ist eine Reise. Den Lech hinauf bis in den strukturschwachen Allgäuer Raum. Der 34-Jährige erzählt von seinen Kindheitserinnerungen, als er mit seinen Brüdern zum Betteln gegangen sei. Oder von scheinbar autonom fahrenden Traktoren – führerlos, da er als Siebenjähriger zum Schalten vom Sitz springen musste und vom Pedal zurück in den Sitz katapultiert wurde. „Wenn das Schiebedach noch offen war, flog man in der Stratosphäre.“

Ganz selbstironisch ist sein Programm nicht. Ein paar kulturelle Klischees haben auch Platz gefunden. Schafroth erzählt von einem Westfalen aus Mettmann bei Düsseldorf, der nicht zwischen dem bayerischen und dem Allgäuer Dialekt unterscheiden könne, und über einen rosa-pausbäckigen oberbayerischen Jungen, dessen Vater der Dorf-Moster sei. Auch die Münchner Schickeria in Daunensteppjacken bekommt ihr Fett ab. Bei aller Satire – seine eigene Herkunft bleibt der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Ein Allgäuer wäre kein Allgäuer, wenn er nicht ein paar Spartipps auf Lager hätte. So zumindest könnte es einem beim Zuhören von Schafroths Heimatgeschichten vorkommen. Er erzählt von seinem Vater, der prophylaktisch alle Lichtschalter ausmacht. Denn reden könne man ja auch im Dunkeln. Oder den Spardrang beim Skifahren. Sein Vater habe immer gesagt, die Tageskarte müsse man leerfahren. „Der Rekord lag bei 18 Cent pro Abfahrt – bei einem Tageskartenpreis von 45 Euro.“

Musikalisch wird es auch. Schafroth hat bekanntlich ein Talent im Gesang. Zusammen mit seinem Bühnenpartner, dem Gitarristen Markus Schalk, erklingt ein bunter Mix aus Folklore, Rock ’n’ Roll und Popmusik. Auch Attitüden von Castingshow-Kandidaten hat Schafroth drauf. Als Zugabe folgt ein tiefgründiges, gar philosopisch angehauchtes Lied. Es handelt von der unter Landwirten alles entscheidenden Frage: „Mähen oder nicht mähen?“

Themen Folgen