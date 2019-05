00:32 Uhr

Ein Monster macht Theater

Heute Uraufführung im Sensemble

Sebastian Seidels Erfolgsstück „Hamlet for You“ findet eine Fortsetzung. Nach seiner Uraufführung im Jahr 2006 ist das Stück über 40 Mal auch international von Theatern inszeniert worden. „Es gab viele Nachfragen für eine Fortsetzung“, erzählt Seidel, warum es nun in „Frankenstein unlimited“, das an diesem Samstag Premiere im Sensemble Theater hat, ein Wiedersehen mit dem sich intellektuell gebenden Spielleiter (Jörg Schur) und seinem einfacher gestrickten Schauspieler (Birgit Linner) gibt. Diesmal nehmen sie sich des Frankenstein-Stoffes von Mary Shelley an. „Es wird lustig“, verspricht Autor und Regisseur Seidel, weil sich die beiden Theaterleute darum streiten, wie man am besten an die Sache rangeht. „Aber natürlich auch ein bisschen gruselig.“

Denn schließlich erzählt „Frankenstein unlimited“ die Geschichte des Forschers Viktor Frankenstein, der aus Leichenteilen einen künstlichen Menschen erschafft, der ihn schließlich umbringt. „Die Geschichte ist ein Urbild für künstliche Intelligenz“, führt Seidel aus. In seinem Stück verhandelt er dabei die Frage, was mit Menschen passiert, die keine Liebe erfahren, denn das künstliche Wesen wendet sich gegen seinen Schöpfer, weil ihm Anerkennung und Liebe fehlen. (m-b)

am Samstag, 4. Mai, um 20.30 Uhr (ausverkauft); nächste Vorstellungen am 10. und 11. Mai

