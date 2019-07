00:33 Uhr

Ein Schluck Saigon im Auge des Drachen

Der Stadtteil Hochzoll ergänzt das Kultur-Festival um Vietnam. Der Generalkonsul Truong Giang Pham feierte mit

Duc Pham gibt in Augsburg seit zehn Jahren eine vietnamesische Zeitung heraus – darauf ist nicht nur sein Vater stolz. Jetzt hat er ein Fest zum kulturellen Austausch in Hochzoll organisiert. Dazu kam hoher vietnamesischer Besuch in den Holzerbau.

Sie mögen’s laut, die Vietnamesen, sagt Max Grabowski und lacht. „Es wird immer getanzt und gefeiert.“ Als Vertreter für Vietnam Airlines war er schon oft in dem südostasiatischen Land. Heute, an einem Sonntag, ist er aus Frankfurt am Main nach Augsburg zum Vietnamesischen Kulturfestival gereist, das die Fluggesellschaft mit sponsert. Sogar Vietnams Generalkonsul Truong Giang Pham ist aus Frankfurt zum Bürgertreff Holzerbau gekommen sowie eine Abordnung aus der Botschaft in Berlin. Unter die vielen Vietnamesen mischen sich einige Menschen aus der Nachbarschaft. Sie bekommen Vietnam zu sehen, zu hören und zu schmecken.

So zeigen zwei Frauen vom Vietnamesischen Kulturverein Augsburg große Rollen aus Reisblatt, gefüllt mit Eiern, Hühnerfleisch, Garnelen, Salatblättern, Karotten und Reisnudeln. Die Zubereitung sei Frauensache: „Nur Frauen können rollen“, sagt Thuy lachend und Yen nickt. Die sogenannten Sommerrollen gebe es zum Beispiel bei Familienfesten, erklären die beiden, die wie viele vietnamesische Frauen die Nationaltracht „Aó Dài“ tragen: eine einfarbige Seidenhose und darüber ein langes hochgeschlitztes Seidenkleid. Getrunken wird das vietnamesische Bier „Saigon“ oder Litschi- und Kokosnusssaft aus der Dose. Damit auch kulinarisch ein Austausch stattfindet, gibt es einen Stand mit Bratwürsten. Die kommen bei den vietnamesischen Kindern gut an, verrät der Grillmeister.

Viele vietnamesische Vereine sind angereist, darunter eine Kampfkunstgruppe aus München, Tänzerinnen aus Freising und eine Gesangsgruppe aus Frankfurt. Sie zu vernetzen und den Augsburgern die Kultur näherzubringen, war die Idee von Duc Hieu Pham – nicht verwandt mit dem Konsul, stellt er klar und lächelt. Der Nachname Pham sei so etwas wie der deutsche „Müller“.

Der 32-jährige Familienvater, schick in Anzug und Krawatte, kam im Alter von zehn Jahren nach Deutschland. Geboren ist er in Vietnam, aufgewachsen in der Fuggerstadt. Als Grafikdesigner betreibt er ein Büro an der Friedberger Straße. Viele Vietnamesen der ersten Generation seien Gastarbeiter aus der ehemaligen DDR oder Bootsflüchtlinge, erzählt er. Für sie sei es schwer gewesen, die deutsche Sprache gut zu lernen. Deshalb hat er vor zehn Jahren eine Zeitschrift gegründet mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt auf Vietnamesisch. Inzwischen ist es ein Online-Magazin mit mehr als 14000 Abonnenten. Darunter ist sein Vater Hong Pham, der vor mehr als 30 Jahren nach Augsburg kam. Die Zeitschrift – sie nennt sich „Tap Chi Huong Viet“ – schlage eine Brücke zwischen den Ländern, sagt der 54-Jährige. So könne man besser verstehen, was hier passiere.

Im Holzerbau, in dem Duc Hieu Pham Fotos aus beiden Ländern ausgestellt hat, unterhält sich Umwelt- und Migrationsreferent Reiner Erben (Grüne) mit dem Generalkonsul. Er sei „sehr stolz“ auf die Zeitschrift aus Augsburg, betont er, sagt aber auch, er habe den Eindruck, „wir wissen sehr wenig über die vietnamesische Gemeinschaft in der Stadt und der Region.“ Deshalb lädt er die Anwesenden in sein Büro für Migration ein und schlägt weitere Räume für Veranstaltungen vor, wie die Kresslesmühle. 600 Menschen mit vietnamesischem Hintergrund leben laut Reiner Erben derzeit in Augsburg.

Im Freien hört man nun lautes Trommeln. 18 Uhr. Die Bühnenshows beginnen. Die Kampfkunstgruppe aus München schwenkt einen langen, großen, gelb-roten Drachen. Der sei in Vietnam etwas Heiliges, sagt Duc Pham. Er bedeute Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, „und er lächelt uns immer an.“ Danach folgen traditionelle Tänze und Volkslieder. (slor)

