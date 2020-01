Ein großer Auftritt für den Opernchor des Staatstheaters

Plus Der Theaterchor und die Augsburger Philharmoniker präsentieren berühmte Chöre und Raritäten des Musiktheaters.

Mit vital wogenden Klängen wurde das Publikum in das Jahr 2020 geschickt. Im Martinipark präsentierte der Chor des Staatstheaters mit den Augsburger Philharmonikern unter der Leitung von Ivan Demidov berühmte Opernchöre, auf die sich jeder freut, der sich im Musiktheater von Märchenatmosphäre verzaubern lassen will, aber auch reale Emotion und Ästhetik erwartet. Das Neujahrskonzert unter dem Motto „Noi siamo zingarelle“ erfüllte den jubelnden Fans solche Wünsche.

Der titelgebende Chor aus der „Traviata“ war Mittelpunkt des Verdi-Programmteils. Wie sich auf Violettas Maskenfest „Zigeuner“ und „Stierkämpfer“ vokal verlustieren, gehört zu den bekanntesten Hits – Amüsement ist das Thema, das alle kennen. Auch der „echte“ Zigeunerchor „Vedi!“ aus dem „Trovatore“ mit seiner abenteuerlichen Stimmung verfehlt nie seine Wirkung, wenn man schon diese komplizierte Geschichte nie so ganz verstehen kann.

Eine Huldigung der allen bekannten Genüsse

Auf der Reise durch das deutsch-romantische, italienische und französische Opernschaffen des 19. Jahrhunderts begegnete man den unterschiedlichsten Stimmungslagen, für die der Theaterchor zu sorgen hat. „Hoch lebe die Freude“ aus „Zar und Zimmermann“ etwa strotzt nur so von der Huldigung der allen bekannten Genüsse (Gläschen und Mädchen, Gesang und Tanz,), und ist von Albert Lortzing ebenso schlicht wie hinreißend Freude produzierend in vokale Töne gefasst.

Die zauberhafte Atmosphäre des Glocken-Chors in Leoncavallos „Bajazzo“ ist effektvolles Kontrastelement mitten in diesem italienischen Verismo-Drama. Graziös und virtuos intonierten Spott hört man im Bediensteten-Chor aus Donizettis Satire über den tragisch vergeblichen späten Freier „Don Pasquale“. Bildstark mit iberischem Klangkolorit erlebt man vor der Pause in Bizets „Carmen“ den spieluhrenhaft köstlich klingelnden Aufmarsch der Wache bis zum brachial farbigen und fesselnd in die Ouvertüre verwobenen Chor „Les voici!“ mit dem Flair des triumphierenden Toreros, da war auch das Publikum berauscht.

Nördliche Trinkgewohnheiten musikalisch interpretiert

Nicht nur die bekannten Chor-Bonbons hatten ihren Auftritt, auch Raritäten wurden geboten. Wie Giacomo Meyerbeer (Die Hugenotten, Die Afrikanerin) im Chor „A la Finlande buvons“ aus „L‘étoile du nord“ nördliche Trinkgewohnheiten musikalisch interpretiert, hat drastisches Raffinement. Als Höhepunkt erklangen Glanzlichter aus Gounods „Faust“, mit der zartschwebenden Ballettmusik „Les Nubiennes“ sowie dem grandios wogenden „Ainsi que la brise légère“, der Perle aller Chorwalzer.

Dass in diesem von Musikdramaturgin Christine Faist moderierten Abend ohne Solostars der Opernchor im Mittelpunkt stand, war eine großartig verdienstvolle und begeistert angenommene Programmidee. Man erlebte besonders intensiv die kunstvolle Arbeit, mit der die Komponisten diese wichtigen Bauteile einer funktionierenden Oper in den Orchesterklang verweben.

Was das spürbar hoch motivierte, vom neuen Leiter Carl Philipp Fromherz geschulte Ensemble an präziser Wucht wie auch klanglicher Strahlkraft bot, war bewundernswert. Und die Philharmoniker unter Ivan Demidov sorgten nicht nur im vokalen Miteinander, sondern auch mit ihren instrumentalen Bildern für orchestrale Bonbons – von Mascagnis Intermezzo aus der „Cavalleria“, über Webers Ouvertüren („Euryanthe“, der mysteriös schillernde „Beherrscher der Geister“), Verdis Jahreszeiten-„L’Estade“ („Sizilianische Vesper“) bis zu Gounods Ballett-Bacchanale aus „Faust“. Der Gefangenen-Chor aus „Nabucco“ als Zugabe entließ das begeisterte Publikum.

Am Freitag, 3. Januar 2020, ist das Neujahrskonzert der Augsburger Philharmoniker um 19. 30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen nochmals zu hören.