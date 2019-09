vor 22 Min.

Eine Arbeit für Jahrhunderte

Dagmar Bodirskys große Leidenschaft sind Kunstwerke aus vergangener Zeit. Als Restauratorin hantiert sie täglich damit. Nicht immer zahlt sich das aus

Von Jonathan Mayer

Der hölzerne Gemälderahmen, der da inmitten des kleinen Ateliers im Kulturhaus Abraxas liegt, gehört eigentlich in die prunkvollen Paraderäume des Dresdner Residenzschlosses. Seit einigen Tagen liegt er hier. Umgeben von jahrhundertealten Figuren und Büsten nimmt die etwa zwei auf einen Meter große Holzkonstruktion Dagmar Bodirsky einiges an Platz weg. Die Zeit drängt. Ende des Monats soll die Teilrestaurierung des Schlosses abgeschlossen werden. Dann muss auch der Rahmen an dem für ihn vorgesehenen Platz in Dresden hängen. Vom Holz sowie den schwarzen und roten Grundierungen wird dann nicht mehr viel zu sehen sein. Denn Bodirsky lässt das alles unter einer hauchdünnen Schicht aus Gold verschwinden.

Seit mehr als 25 Jahren ist die Frau mit dem blonden Haar und der weißen, etwas schmutzigen Schürze als Restauratorin, Vergolderin und Fassmalermeisterin tätig. Der Weg dorthin war lang: Sie studierte Kunstgeschichte, schloss die Ausbildung zur Restauratorin ab und besuchte eine Meisterschule – inklusive Stipendium in Venedig. Einige Zeit später machte sie sich in ihrem Atelier in Augsburg selbstständig.

Seitdem bearbeitet sie dort jahrhundertealte Kunstwerke. Neben dem Dresdner Rahmen liegen in ihrem Arbeitszimmer etwa auch zwei Putten aus dem 18. Jahrhundert, erschaffen von Ignaz Günther, einem der berühmtesten Bildhauer seiner Zeit – und dementsprechend wertvoll. Nicht immer gehe es dabei um rein kosmetische Arbeiten: Viele der Figuren, erklärt sie, seien im Lauf der Jahre nachbearbeitet worden, bei anderen seien Teile abgebrochen. Auch das muss Bodirsky dann ausbessern.

Bei der Arbeit in ihrem Atelier gilt es für die Restauratorin einiges auszuhalten: Damit etwa das Gold auf dem Dresdner Rahmen richtig haftet, muss das Verhältnis zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum stimmen. Die Folge: Die Luft ist recht warm und feucht. Bei der Arbeit hantiert Bodirsky zudem regelmäßig mit giftigen Chemikalien, beim Schleifen wirbelt viel Staub durch den Raum, sie steht den ganzen Tag. Bodirsky zuckt da nur mit den Schultern: „Man darf eben nicht zimperlich sein.“ Wenn die Kunstwerke nach getaner Arbeit wieder so aussehen wie früher, entschädige das.

Durch ihren Beruf kommt die Restauratorin herum in der Welt. Zu ihren Auftraggebern gehörten schon zahlreiche Berühmtheiten: Für den Stararchitekten Norman Foster übernahm sie vor einigen Jahren die Hinterglasvergoldung in einem Hochhaus in New York.

Solche Aufträge seien jedoch eher die Ausnahme. Deutlich öfter ist sie in ihrem Atelier oder in zu restaurierenden Kirchen – sie nennt sie einfach „Baustellen“ – in ganz Schwaben anzutreffen. In der Regel arbeitet Bodirsky für Kunsthändler, Privatpersonen und die öffentliche Hand. Manche ihrer Arbeiten hätten ihre Besitzer später sogar für mehr als eine Million Euro gewechselt. Aber auch das sei eher eine Ausnahme.

Solche Preise sind beeindruckend, auch für die Branchenkennerin. Trotzdem spricht sie von einem Existenzkampf. Denn ihr Lohn sei fast immer Verhandlungssache, nicht jedes Projekt übermäßig profitabel. Sie nennt ein Beispiel: „Wenn ich vergolde, bin ich auch vom Goldpreis abhängig.“ Der stieg zuletzt an. Die Folge: Das Blattgold für Bodirskys Atelier wurde teurer. Statt 400 Euro zahle sie derzeit rund 480 pro Buch Blattgold. Zum Vergleich: Im Dresdner Gemälderahmen verarbeitet Bodirsky Gold im Wert von rund 1500 Euro. Nur ums Geld gehe es ihr bei der Arbeit aber ohnehin nicht: „Die Stücke liegen mir am Herzen. Sie sind einfach toll“, betont sie.

In ihrem Atelier deckt die Restauratorin alle Kunstepochen seit dem Mittelalter ab: Renaissance, Barock, Romantik, Jugendstil. Ihre liebsten Stücke seien aber zugleich die ältesten: die der Gotik. „Als Anfängerin war diese Epoche unerreichbar. Solche Kunstwerke restaurieren zu dürfen, muss man sich erarbeiten“, erklärt sie. Jahrelange Erfahrung habe sie dafür sammeln müssen. Das erste Mal war dafür ein besonders schönes Erlebnis: „Das war wie bei einem Automechaniker, der an einem Rolls-Royce rumschrauben darf.“ Die älteste Figur, die sie je bearbeitet hat? Eine Madonna mit Kind aus dem Jahr 1350.

Ihr aktuell zu bearbeitendes Stück fällt da aus dem Muster: Der Rahmen für das Dresdner Schloss ist nicht alt, sondern neu. Er wurde im Zuge des Wiederaufbaus einem zeitgenössischen Vorbild nachempfunden – und ist ein kleiner Teil des insgesamt 382 Millionen Euro teuren Projekts. Der von Hand geschnitzte Rahmen hat schon einige Stationen hinter sich. Bodirsky steht unter Zeitdruck: „Als Vergolderin bin ich immer die Letzte, die ein Stück angeht. Wenn einer der anderen Handwerker länger braucht, muss ich das ausbaden“, erklärt sie.

Trotzdem lässt sich die Restauratorin nicht hetzen. Stück für Stück trägt sie die dünnen Goldblätter vorsichtig auf das mit Kreidegrundierung vorbereitete Holz auf. Das dauert. Ein Teil des Rahmens glänzt schon in seinem goldenen Mantel. Wenn Bodirsky fertig ist, wird dieser Glanz in Teilen aber wieder verschwunden sein. „Der Rahmen soll nicht wie neu aussehen. Deswegen reibe ich das Gold etwas ab, damit die darunterliegende Polimentfarbe wieder durchscheint.“ Insgesamt zwei Rahmen wurden bei ihr für das Schloss in Auftrag gegeben. In wenigen Tagen sind sie dann ein kleiner Teil im goldenen Prunk der Dresdner Paraderäume.

Themen folgen