Eine Ausstellung zeigt, wo der Falke die Maus serviert

Plus Der Augsburger Johann Friedrich Leu beobachtete leidenschaftlich die Tiere. Jetzt erwacht sein monumentales „Tierleben“ in der Staats- und Stadtbibliothek zu neuem Leben.

Von Alois Knoller

Wer kennt diese Vögel heute noch – die Blauracke, den Rotschenkel, die Lachseeschwalbe? Einst besiedelten sie in Scharen die Augsburger Lechauen. Auch der prächtige Mauerläufer mit seinen roten Flügelfedern und das Schneehuhn sind im Allgäu nur noch selten anzutreffen. Erinnerungen an die verschwundenen Arten werden wach in den farbsatten, detailgetreuen Gouachen des Augsburger Kürschners, Tierpräparators und Tierillustrators Johann Friedrich Leu (1808–1882). In 95 handgeschriebenen Bänden hat er sein Tierleben für den Naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben festgehalten – eine Schatztruhe, die erst jetzt wieder geöffnet wird.

Das Zeichnen und Malen brachte sich Leu selbst bei

Ein ganzes Jahr hat Renate Pfeuffer damit zugebracht, das gewaltige Werk in der Staats- und Stadtbibliothek zu erschließen. An der Seite ihres Mannes Dr. Eberhard Pfeuffer ist sie seit Jahrzehnten mit der Erforschung des Naturraums S

Johann Friedrich Leu, Augsburger Naturforscher 1808-1882 Bild: Staats- Und Stadtbibliothek

chwabens beschäftigt. Ihr Katalog enthält nicht nur eine ausführliche Kommentierung von Leus Forschertätigkeit, sondern auch alle Inhaltsregister der 95 Bände. Parallel zur Übertragung des handschriftlichen Manuskripts wurden in dem Kooperationsprojekt von Verein und Bibliothek die Illustrationen digitalisiert, wobei sich besonders Bibliothekarin Uta Wolf engagierte. Das i-Tüpfelchen setzt jetzt eine Ausstellung im Cimeliensaal der Staats- und Stadtbibliothek. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, bekräftige Michael Mährlein, der Vorsitzende des Naturwissenschaftlichen Vereins.

Kaum zu glauben, dass die faszinierenden Tierbilder zuletzt 1896 im Verein einem kleinen Kreis gezeigt wurden. Der Dornröschenschlaf hielt an, seit 1957 Leus Bände der Bibliothek anvertraut wurden – bis Renate Pfeuffer sie wachküsste. Ebenso wenig möchte man glauben, dass der Kürschner Leu sich alles selbst beigebracht hat, das Zeichnen und Malen wie das Beschreiben und Klassifizieren. Seit Gründung des Naturwissenschaftlichen Vereins im Jahr 1846 brannte er für die Sache („Es war sein eigener Wissensdurst seine Aufgabe im Verein“) und seinen Eifer bremste erst ein Schlaganfall 1877. Er versuchte, noch zwei Jahre an seinem Werk weiterzuarbeiten, aber seine Schrift veränderte sich überdeutlich. „Es tut in der Seele weh zu sehen, wie er sich abgemüht hat“, so Renate Pfeuffer.

Mit Feder und Pinsel ging Leu in einer Feinheit und Detailgenauigkeit zur Sache, die ans Fotografische grenzt. Die Vögel waren seine Lieblinge. An ihrer Darstellung konnte er sein begnadetes Talent zum Kolorieren verwirklichen. Hier schillern die Flügel, leuchten die Brustflecke, spreizen sich Federmuster. Leu möchte die Vögel möglichst in ihrer natürlichen Umgebung widergeben. Der Falke serviert dem Jungen eine frisch geschlagene Maus, der Wendehals lugt aus seiner Baumhöhle heraus, die Rohrdommel stellt einer Libelle nach.

Selbst gefährliche Tiere nahm er mit nach Hause

„Von Kindesbeinen an hat er sich für Tiere interessiert und in den Parks, Gärten und Gewässern beobachtet, wie sie sich bewegen, was sie fressen und wie sie sich verhalten“, weiß Renate Pfeuffer. Ab 1850 begann er, selbst Tiere zu präparieren. Lob dafür bekam er sogar von Alfred Brehm. Oft steht bei seinen Bildern: „nach der Natur“. Leu nahm ohne Scheu selbst gefährliche Tiere wie eine Kreuzotter mit nach Hause, um sie zu studieren. Er sezierte sogar den Mageninhalt der Vögel und leistete mit seinem

Nacktgesichtkotinga aus Leus Tierleben Bild: Staats- Und Stadtbibliothek

besseren Wissen Aufklärung gegen Aberglauben. So verteidigte er die Turmfalken im Augsburger Rathaus gegen den grundlosen Vorwurf in der Presse, sie würden Singvögel fressen. In seinem Nachschlagewerk hielt er mit kritischen Kommentaren nicht an sich. „Er konnte sehr süffisant und sarkastisch sein“, erzählt Pfeuffer. In roter Tinte steht dort etwa über die Naturgeschichte des Augsburger Pfarrers Gottlieb Tobias Wilhelm: „Ich ärgere mich jedes Mal über die dummen Ansichten…“

Johann Friedrich Leu kam weit herum, er nannte sich selbst „reiselustig“. Er fuhr nach Rom und Neapel, Lyon und nach Paris zur Weltausstellung 1855. Er verfolgte die Fachliteratur und schnitt auch Illustrationen aus. Für Schwaben lieferte er eine frühe Ökobilanz. „Alles, was schön ist, wird weggeputzt“, klagte er über den Naturraubbau seiner Zeit und auch die beliebte Käfighaltung von Singvögeln zum Vergnügen wollte ihm nicht gefallen. Sein monumentales Tierleben setzte so mancher selten gewordenen Art ein bleibendes Denkmal.

Information: Staats- und Stadtbibliothek, Schaezlerstr. 25, bis 6. November, geöffnet Mo. bis Fr. 11–16 Uhr. Führungen zu vereinbaren unter T. 0821/710132738. Illustrierter Katalog, 240 Seiten 19,90 ¤.

