Eine Legende spielt, der Festivalleiter geht

Lange wollte Christian Stock den Pianisten Kenny Barron engagieren. Zu seinem Abschied als künstlerischer Leiter des Augsburger Jazzsommers hat es geklappt.

Von Reinhard Köchl

Ein Ende. Ein Neubeginn. Erinnerungen an die Tage, als alles anfing, an den kleinen Funken, der einen Flächenbrand auslösen kann. Wenn Kenny Barron auf die Bühne des 27. Augsburger Jazzsommers steigt, lässt er mehrere Dinge auf einmal geschehen, unaufgeregt, entspannt, ohne jede Larmoyanz. Der legendäre amerikanische Pianist spielt und Festivalleiter Christian Stock geht – so einfach ist das! Er habe immer schon versucht, diesen wunderbaren Musiker, diesen Stilbildner für Generationen von Kollegen zu verpflichten, sagt der Impresario des Festivals, selbst als versierter Bassist ein Kollege, zur Begrüßung im proppenvollen Glashaus des Botanischen Gartens, das leider wieder wegen der unsicheren Wetterlage als zweitbeste Lösung für den Abend herhalten muss. Dass es endlich geklappt hat, just zum Finale einer ebenso leisen wie erfolgreichen Ära, mit der sich die Fuggerstadt definitiv von der Rolle der Jazz-Provinz verabschiedet hat, kann man wie eine Fügung des Schicksals betrachten. Oder wie ein Abschiedsgeschenk, dass sich Stock selbst beschert hat.

Im Prinzip ist Kenny Barron für ihn, aber auch den Autor dieser Zeilen, so etwas wie ein Türöffner in eine andere, eine aufregendere, buntere, freiere Welt gewesen. Nicht Bill Evans, nicht Herbie Hancock oder Oscar Peterson, sondern dieser bescheidene, eloquente, abwägende, mit dezent-intellektuellem Humor gesegnete 76-jährige Gentleman stand für viele lange Zeit als Synonym für das Zauberwort mit den vier Buchstaben. Barron konnte alles, er machte nur – was stets höchst angenehm beim Konsumenten ankam – keinen Zirkus daraus. Die Frage, was er tatsächlich sein soll, entzweit seit Jahrzehnten Kritiker und Fans. Ein Hard- oder Beboper? Ein Lyriker? Einfach nur der perfekte Begleiter? Ein Mann für Samba, Swing oder Avantgarde? Laut dem US-Fachmagazin „Down Beat“ seit zwei Jahrzehnten nicht mehr und nicht weniger als der beste Jazzpianist weltweit. Warum eigentlich? Die Fakten liefern wenig Grund zum Ausflippen: Pianotrio, Standards, Swing. Alles schon tausendmal irgendwo gehört.

Langsam dreht das Kenny Barron Trio am Karussell

Aber es kommt auf das „Wie“ an. Und auf weise Musiker wie den aus Japan stammenden Bassisten Kiyoshi Kitagawa und den Schlagzeuger Johnathan Blake, die sich mit Barron auf eine transzendente Ebene begeben und ihre ganze Virtuosität in die Waagschale werfen. Das erste Stück des Abends („How Deep Is The Ocean“) und nach der Pause („Beautiful Love“) dient den dreien dazu, Lautstärke und Druck auszurichten. Dann dreht sich langsam das Karussell, und das keineswegs nur in eine Richtung. So abwechslungsreich, so frisch, so fein ziselierend vermag kein anderes Pianotrio zu agieren. Die verschiedenen Facetten des Dreiecks garantieren wohlige Wechselbäder, die jeden auf eine Reise durch Vergangenheit und Zukunft, durch die USA und Südamerika und unmerklich über Stilgrenzen hinweg mitnehmen.

In den Händen von Barron, Kitagawa und Blake wird einem erst der tiefere Sinn von „Ballad-Bossa-Burner“, dieser alten Jazzer-Weisheit bei der Zusammenstellung eines Programms, klar: Langweile nie dein Publikum! Mit dem schwebenden „Nightfall“ von Charlie Haden bewegt sich der Mann am Klavier tastend, tupfend und scheinbar in Zeitlupe auf dem Elfenbein vorwärts, überprüft jede Note, ob sie notwendig ist. Die Musik einfach atmen lassen, manchmal sekundenlang nichts spielen, während der Bass in einer grandiosen Melange aus Solo und Begleitung wie ein Tiger auf leisen Pfoten durchs Thema schleicht und der Besen des Schlagzeugs raschelt wie eine kühle Brise.

Stolpernd, temporeich, aber stets würdevoll und immer elegant

Unmittelbar darauf der Kontrast: „Bud Like“, die rasende Reminiszenz an Kennys Vorbild Bud Powell. Nun hetzt Barron wie das tragische Bebop-Genie die imaginäre Wendeltreppe im Sprint rauf und runter, atemlos. Bei Thelonious Monks „Light Blue“ und dem famosen „Green Chimneys“ stellt er einen weiteren Bruder im Geiste vor, indem er dessen abgehackten Stil glättet, mit frischen Swing-Impulsen füttert, ohne ihn zu manipulieren; stolpernd, temporeich, aber stets würdevoll und immer elegant.

Kenny Barron hat im Lauf der Jahrzehnte die Besonderheiten der Besten seines Faches perfekt absorbiert und nach und nach daraus einen unverwechselbaren Stil gestrickt. Gerade an diesem Abend wurde es einmal mehr offenkundig, dass dieser unscheinbare Klavierspieler nichts weniger als eine Art Quintessenz des modernen Jazz ist, die alles Gute, Erhaltenswerte wie unter einem Brennglas bündelt. Der frenetische Schlussapplaus galt natürlich auch Christian Stock, der dezent im Hintergrund die letzten Akkorde genoss und danach seinen imaginären Hut nahm. Nicht nur deshalb war der 27. Jazzsommer ein besonderer – hinsichtlich der extrem hohen Qualität sowie des Weltklasse-Programms zudem ein Glücksfall für Augsburg. Stocks Nachfolger Tilmann Herpichböhm tritt in große Fußstapfen. Aber er kann es schaffen, wenn er sich wie sein Vorgänger auf seinen geschmacklichen Sensor verlässt.

