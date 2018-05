Eine Milliarde für einen Mord

25.05.2018

Mit dem „Besuch der alten Dame“ liefert das Peutinger-Gymnasium trotz widriger Arbeitsbedingungen eine packende Inszenierung

Von Stefanie Schoene

Dieses Drama ist ein Bestseller des Schultheaters: Eine steinreiche Dame kehrt in ihre Heimatstadt zurück, die sie vor 45 Jahren arm und schwanger verlassen musste. Jetzt will sie Rache. Für die Ermordung des Mannes, der sie und seine Vaterschaft damals verleugnete, außerdem noch Zeugen bestach, bietet sie der klammen Kommune und ihren verschuldeten Bürgern eine Milliarde Euro. „Der Besuch der alten Dame“ ist ein Stück ums große Ganze, um Liebe, Mord und Gier.

Die Theaterleute des Peutinger Gymnasiums und ihre Lehrerin Barbara Luff haben das Setting überraschend nach Augsburg verlegt. Schließlich, so Luff, könnten sich die Tragikomödie von Friedrich Dürrenmatt, die Racheintrigen der reichen Claire Zachanassian und der Opportunismus von Pfarrer, Polizei, Bürgermeister, Lehrerin und Bevölkerung auch in der Stadt am Lech zugetragen haben. Schon zum Einstieg gibt es die Breitseite des Augsburger Hauptbahnhofs auf Leinwand. Davor eine Handvoll Zeitungsleser, die während des Wartens auf die berühmte Dame launisch deren Reichtum sowie die verheerende wirtschaftliche und politische Situation Augsburgs kommentieren.

Die zwar nicht alte, dafür aber wunderbar exaltierte, in Glitzer, Schwarz und High Heels gekleidete Claire – hervorragend gespielt von Betùl Mamuk– hatte die Notbremse gezogen, damit der Zug überhaupt in Augsburg hält. Am Gleis versammelt sich, was Rang und Namen in der Stadt hat: Der zunächst ausgleichende Bürgermeister (Samuel Brandl), der bei Geldgeschenken jedoch selbst vor Folter nicht zurückschreckt. Der Polizist (Hakan Derinalp), der dem Mobbing- und späteren Mordopfer Hilfe verweigert. Der heuchlerische Pfarrer (Mehmet Özgül). Und die Lehrerin (Luisa Reiser) und ein Chor aus Fünftklässlerinnen stehen bereit.

Eine besondere Premiere lieferte Dursun Vural in der energiegeladenen Bahnhofsszene, denn mit ihm hatte das Ensemble einen Nicht-Schüler, nämlich den Hausmeister der Schule, integriert. Der Schaffner jedenfalls rügt die Dame und ihre selbstherrliche Notbremsung. Doch Zachanassian zückt gelassen den ersten Scheck des Abends. Geld stellt ruhig.

Mit ihren beiden Sänftenträgern, den herrlich eintönig im Chor antwortenden Eunuchen Roby (Eduard Zulauf) und Toby (Metehan Millidere), bricht sie auf zur City. Unterhalb der Stadtmauer am Lueginsland führt ihr damaliger Ex, der Verräter Alfred Ill (Enes Er), einen kleinen Kiosk, an dem alle trinken, aber keiner zahlt. Das bringt ihm hilfreiche Sympathien, schließlich will er selbst Bürgermeister werden. Mit Claire schwelgt er in der Vergangenheit, entschuldigt sich für damals, erinnert sie an den Siebentischwald.

Diese Rückblende im Park mit seinen drei Fichten (Lena Diete, Roya Rafiee, Anna-Lena Schießler) und einem vorbeieilenden Reh (Lena Diete), erhält erheiterten Zwischenapplaus.

Überzeugend meistern die Darsteller nach zweieinhalb Stunden den Höhepunkt. Von Claire und der gesamten Bürgerschaft gejagt, wird Ill schließlich von einem Tribunal, bestehend aus dem bedrohlich deklamierenden Chor der gesamten Bevölkerung, zum Tode verurteilt. Brillant spielt der Abiturient Enes Er den bis dahin eigentlich geläuterten Täter Ill, der allein der Korrumpiertheit der anderen zum Opfer fällt.

Das Oberstufentheater des Peutinger Gymnasiums ist schon seit langen Jahren ein Geheimtipp. Auch heuer sorgten die Schülerinnen und Schüler trotz des Fahrradunfalls einer Hauptdarstellerin, die im Krankenhaus lag, trotz Abitur und G8-Stresses und obwohl der bekannte Theaterkeller der Schule seit drei Jahren ein Opfer des Brandschutzes ist, für gelungene Abendunterhaltung mit einem ordentlichen Schuss Gesellschaftskritik.

