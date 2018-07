17:00 Uhr

Eine Uraufführung in St. Anton Feuilleton regional

Der junge Komponist Patrick Schäfer hat ein neues Stück komponiert. Er macht es seinen ersten Interpreten Henrike Paede und Franz Hacker nicht leicht.

Von Stephanie Knauer

„Was kümmert mich seine elende Fidel, wenn der Geist aus mir spricht?“, so Beethoven zu dem Geiger Schuppanzigh, der sich über die Schwierigkeiten eines späten Streichquartetts des Komponisten beklagte. Derart brüsk war Patrick Schäfer nicht - der 25-jährige vielversprechende Augsburger Komponist schrieb ein Auftragswerk für die Altistin/ Mezzosopranistin Henrike Paede und den Organist Franz Hacker, das am Freitag in St. Anton im Rahmen der Reihe „Orgel ganz nah“ uraufgeführt wurde.

Leicht machte er es den Interpreten nicht. „Ich kann nicht anders schreiben“, sagte Schäfer angesichts der Hürden für beide Ausführende. Vor einer Komposition für Orgel habe er sich bisher eher „gedrückt“. Dabei hat der ehemalige Domsingknabe das Orgelspiel schon früh gelernt. Sein Debüt in diesem Genre, das eindrückliche „Psychogramm für Mezzosopran und Orgel“ setzte bereits Maßstäbe. Die Anlehnung an Messiaen, die er in seiner Einführung vorweg erwähnte, war vor allem anfangs zu hören in den sich verdichtenden Akkordschichtungen. Das Libretto bestand aus Auszügen der Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger, die 1942 mit erst 18 Jahren in der Deportation an Fleckfieber starb.

Vom Sprechgesang bis zur jüdischen Volksweise

Ihr hinterlassenes Œuvre – 58 Gedichte insgesamt – zählt zu den großen Werken der deutsch-jüdischen Kultur Bukowinas. Patrick Schäfer vertonte, inszenierte, verklanglichte die Textstellen berührend intensiv. In den Klangfarben (Registrierung Franz Hacker) erreichte er beeindruckende orchestral-dreidimensionale Farbigkeit, erinnerte beim vielgestaltigen Einsatz der Stimme vom Weillschen Sprechgesang bis zur jüdischen Volksweise an modernes Musiktheater. Meisterhaft war auch die auferlegte, atmosphärisch wabernde Zurückhaltung der Orgel im Zusammenklang, die solo zu vielschichtigen Blockklängen, unruhigen mehrstimmigen Läufen anwuchs. Oft intonierte die Stimme einen Ton voraus, den die Orgel übernahm. Genaue Intonation war also gefordert und wurde auch gemeistert – eine der Schwierigkeiten, die Schäfer den Interpreten Paede und Hacker zugedacht hatte.

Auch den Zuhörern machte er es nicht einfach. Die bezugreiche harmonische und rhythmische Komplexität erforderte sehr konzentriertes Zuhören. Viel Arbeit und Können steckte in diesem Abend: So hatte sich Franz Hacker noch zwei große Solowerke ausgesucht, die er bewundernswert souverän und plastisch interpretierte. Hindemiths viersätzige 1. Orgelsonate durchschritt im Kopfsatz die Musikstile rückwärts vom Barock bis zur frühen Zweistimmigkeit, ordnete in „Phantasie, frei“ Toccata-ähnlich brausend, das Anfangsmotiv zur Kreuzform, erlangte im ruhigen Abschluss durch das Piccolo-Register eine dreidimensionale Klangwirkung.

Langen Beifall für die Musiker

Franz Liszts Variationen über chromatischem Lamento-Bass-Schritt in Bach „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“, der sich Chaconne-ähnlich wiederholt, bieten weit mehr als seine signifikante Expressivität. Geschrieben wohl aus Trauer über den Tod von Liszts Tochter Blandine, mündet der auch sehr virtuose Schmerzensweg zuletzt tröstlich in den Schlusschoral aus „Was Gott tut, das ist wohlgetan“. Zwischen beide Riesen positionierten die Künstler zwei getragene Werke aus Heinrich Kaminskis „Triptychon für Alt und Orgel“, die an die lichtvoll, sanfte Tonsprache Rheinbergers gemahnten. Hier konnte der Alt Henrike Paedes zu leuchtenden Bögen aufblühen, und mit der weichen Orgelunterlage bettete sich etwa „Yasna 43“ hervorragend in den Kirchenraum. Trotz des Sommerabends waren einige Besucher gekommen. Für die enorme Leistung von Henrike Paede und Franz Hacker gab es verdient langen Beifall, ebenso für den genialen Komponisten Patrick Schäfer.

