Einen Spitzweg dingfest gemacht

Nach langen Recherchen wurde eine kleine Landschaft bei Rehm zum Spitzenstück

Von Hans Krebs

Selten ist eine Rehm-Kunstauktion so in Harnisch geraten: Ein eiserner Brust- und Rückenpanzer, verbunden mit messingbestückten Lederriemen, beschwört 400 Jahre zurückliegende Kriegszeiten herauf (1700 ¤). Doch Georg Rehms besonderer Stolz gilt einem Bild, für das er lange recherchieren ließ, um es als „Bewaldetes Kalksteingebirge“ von Carl Spitzweg (1808–1885) sichern und so auch „reif“ fürs neu erscheinende Werkverzeichnis machen zu können. Das 1831/35 geschaffene Motiv wird für 7500 ¤ aufgerufen.

Aus den beiden letzten Dekaden vor dem Ersten Weltkrieg stammen zehn Reservistenkrüge, darunter zwei von Augsburger Regimentern (110 bis 150 ¤). Friedliche Entspannung vermitteln zwei Walzen-Spieluhren des 19. Jahrhunderts (320 und 500 ¤) oder auch ein Konvolut von 23 Lokomotiven (überwiegend Märklin) und ca. 200 Waggons (2600 ¤). Passend dazu im Uhren-Sektor drei Eisenbahner Taschenuhren, die sich aber gering ausnehmen gegenüber einer großen Kollektion von Sprungdeckel-Taschenuhren (Haupttaxen 450 und 600 ¤).

Beim Silber fällt ein Münchner Nachlass schwer ins Gewicht: Fünf Schatullen (die größte 6250 g, Taxe 4000 ¤) und ein Paar Kerzenleuchter (4400 g, 2900 ¤) zeigen üppiges Dekor, das an spanischen Kolonialstil erinnert. Bei den Skulpturen ragt aus einer Reihe hochwertiger Heiligen-Darstellungen die aus Mooreiche geschnitzte Sancta Katharina von Alexandria heraus (16. Jahrhundert, 4500 ¤). Obwohl eine gute Sitzgelegenheit, soll auch „Der Stuhl“ zu den Skulpturen zählen. Carl Moroder aus dem Grödnertal hat ihn reich mit Motiven des Gustav Klimt bestückt (Taxe 1400 ¤).

Bei den Gemälden hat der Augsburger Wolfgang Lettl (1919–2008) ein Heimspiel mit vier Bildern seines Surrealismus (dabei „Schlossallee“ von 1973, Taxe 4000 ¤) und einer 1952er Ansicht von Florenz (1000 ¤). Aus Bologna stammt der Renaissancemaler Francesco Francia. Ihm wird das Kleinformat einer Muttergottes mit liegendem Jesuskind zugeschrieben (6000 ¤).

bei Rehm (Provinostr. 50 1/2) Donnerstag ab 16 Uhr, Freitag ab 14,30 Uhr. Besichtigung noch am heutigen Mittwoch, 10 bis 18 Uhr.

