21:00 Uhr

Eis-am-Stiel-Musical wegen Insolvenz abgesagt

Das Musical „Eis am Stiel“ sollte in den Kongress am Park kommen. Es fällt jetzt ersatzlos aus. Der Veranstalter hat Konkurs angemeldet.

Von Richard Mayr

Mehr als 700 Karten sind für die Musicalvorstellung von „Eis am Stiel“ am 4. Mai im Kongress am Park in Augsburg bereits verkauft gewesen, nun hat der Kongress am Park die Vorstellung aber abgesagt. Von dort heißt es, dass zuletzt kein Kontakt mehr zum Veranstalter Tico Ticket Collection UG möglich gewesen sei. Das Musical fällt ersatzlos aus. Bei Fragen zu bereits gekauften Tickets und/oder zum Ausfall der Veranstaltung, werden die Veranstaltungsbesucher gebeten, sich direkt an den Veranstalter zu wenden, der den Kongress am Park für diesen Abend gemietet hat.

Allerdings ist fraglich, ob der Veranstalter tatsächlich das Geld für die Karten erstatten kann. Auf der Homepage des Musicals ist nämlich zu lesen, dass die Tico Ticket Collection UG bereits am 16. April einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat.

Auch an anderen Orten findet man nur noch Absagen

Das Musical, das auf der gleichnamigen schlüpfrigen israelischen Filmreihe entstanden ist, hatte am 19. Januar 2019 seine Premiere und war seitdem auf Tournee quer durch Deutschland. Auch an den anderen Veranstaltungsorten der Tournee Mannheim, Pforzheim, Karlsruhe, Saarbrücken ist zu lesen, dass die Veranstaltungen wegen des Insolvenzverfahrens abgesagt werden müssen.

Der Kongress am Park teilt weiter mit, dass der Veranstalter Tico Ticket Collection UG, Peter Jesche, per E-Mail unter empfang@tico-show.de zu erreichen ist oder telefonisch unter 0335/ 40150487.

