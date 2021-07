Nach 76 Jahren erfuhr ein Hamburger Rabbiner vom Tod seiner Mutter in Augsburg

Plus Am 3. März 1945 werden auf dem Bahnhof Hochzoll fünf Frauenleichen ausgeladen. Wer sie waren und wie die Erinnerungswerkstatt einem Rabbiner Gewissheit bringen konnte.

Oft sind es Lokalhistoriker wie der pensionierte Hochzoller Lehrer Alfred Hausmann, die beharrlich graben, im Bundesarchiv, in den Verzeichnissen der US-Militärbehörden oder im Augsburger Standesamt Namen, Nummern und andere lose Enden sammeln und wieder zu einem Ganzen zusammenfügen.