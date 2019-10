vor 7 Min.

Es wird nicht nur Beethoven geben

Die Pianisten Sivan Silver und ihr Partner Gil Garburg eröffnen die Saison der Bayerischen Kammerphilharmonie am 11. Oktober.

Die Bayerische Kammerphilharmonie hat in der neuen Spielzeit wieder einiges vor

Von Stefan Dosch

Mit dem kommenden Jahr rollt, die Spatzen pfeifen es von allen Dächern, das große Beethoven-Jubiläum aus Anlass des 250. Komponisten-Geburtstags heran, und natürlich kommt da auch die Bayerische Kammerphilharmonie nicht drum herum, in ihrem Saisonprogramm 2019/20 dem Jubilar die Reverenz zu erweisen. Das geschieht im Mai im Rahmen des Mozartfests, und das in Augsburg residierende Kammerorchester hat sich dazu einen Star der Klavierszene als Solistin geangelt: Die junge und schon viel bejubelte Deutsch-Italienerin Sophie Pacini. Sie wird Beethovens 2. Klavierkonzert interpretieren, zudem erklingt Mozarts „Jupitersinfonie“. In der „unerhört“-Reihe der Kammerphilharmonie gibt es Beethoven noch bei einem weiteren Konzert – im April steht das Es-Dur-Septett auf dem Programm, wiederum gepaart mit Mozart, diesmal mit seinem Klarinettenquintett.

Damit aber auch genug mit Beethoven, ganz im Gegensatz zu Mozart. Dem widmen sich die Kammerphilharmoniker noch ein weiteres Mal, nämlich – das hat bei diesem Orchester Tradition – aus Anlass des Geburtstags, der bei Mozart allerdings kein runder ist. Ende Januar kommen die Klavierkonzerte Nr. 11 und 12 zur Aufführung, gespielt von Alexander Schimpf und gekoppelt mit der „Schweizer“ Streichersinfonie von Mendelssohn.

Letzterer ist auch beim Saisonauftakt am Freitag, 11. Oktober, vertreten. In der Stadthalle Gersthofen ist das Klavierduo Silver-Garburg zu hören mit Mendelssohns Konzert für zwei Klaviere. Vom selben Komponisten gibt es dazu die Ouvertüre zur „Schönen Melusine“ sowie Schuberts fünfte Sinfonie, beides geleitet von Gastdirigent Florian Krumpöck.

Auch wenn das Beethoven-Jubiläum 2020 bereits sein Echo vorauswirft, hat doch auch das laufende Jahr seine Komponisten-Jubilare. So wurden vor 100 Jahren sowohl Mieczyslaw Weinberg wie auch Gideon Klein geboren. Die bayerische Kammerphilharmonie widmet den beiden 1919 geborenen jüdischen Komponisten ihr Konzert am 24. November in der Synagoge Augsburg. Aufgeführt werden Gideon Kleins Partita für Streicher sowie Weinbergs 1. Kammersinfonie und sein Klarinettenkonzert.

Ein außergewöhnliches Projekt zu werden verspricht auch die erneute Zusammenarbeit mit dem Alte-Musik-Spezialisten Alessandro de Marchi. Der italienische Dirigent wird im März mit Gesang-Studierenden und Dirigierstipendiaten Ausschnitte aus Händels Oper „Julius Cäsar“ einstudieren und aufführen. Die reguläre Konzertreihe geht im Juli 2020 im Kurhaus Göggingen zu Ende mit Grieg („Holberg“-Suite), Tschaikowsky (Streicherserenade) und virtuosen Violinstücken der 1920er Jahre. Das Spielzeitprogramm umfasst zudem zwei Familienkonzerte (für Kinder ab fünf) im Oktober (13.) und im April sowie, ebenfalls im kommenden Jahr, ein Schülerkonzert mit vorausgehenden Lehrer-Workshop. Das Thema, versteht sich: Beethoven.

Karten gibt es unter anderem bei der AZ, Abonnements nur im Büro der Kammerphilharmonie in der Jesuitengasse.

