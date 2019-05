25.05.2019

Familientragödie im Dolce Vita

In ihrem neuen Roman „Proseccolügen“ verwebt die Königsbrunner Schriftstellerin Gudrun Grägel den Krimi mit italienischer Kulinarik

Von Stefanie Dürr

Carpaccio vom frischen Räucherlachs, Risotto fantastico mit leicht in Olivenöl angebratenem Speck und Pannacotta auf Himbeerspiegel: Was sich wie das Inhaltsverzeichnis eines italienischen Kochbuchs liest, ist das Schlussmenü in Gudrun Grägels „Proseccolügen“. Der Roman der Königsbrunner Schriftstellerin ist eine Mischung aus Krimi, Familientragödie und Liebesgeschichte. Daneben spielt Italiens Kulinarik eine wichtige Rolle.

Es geht um die 25-jährige Köchin Doro Ritter, die mit ihrem Freund Vincent „Vic“ Wolkenberg für eine kleine Auszeit in die Region Veneto im Nordosten Italiens reist. Dort will sie nicht nur Urlaub von ihrem Vater, dem bekannten Fernseh- und Sternekoch Sascha Ritter, machen, sondern auch die italienische Küche an der sogenannten Proseccostraße studieren. Doch kaum haben die beiden in ihrem Hotel eingecheckt, in dem Doro als Köchin aushilft, geschehen die ersten merkwürdigen Unfälle. Alles beginnt mit einer Familienzusammenführung im Hotel. Dabei treffen die Brüder Emilio und Salvatore Zarbo nach Jahrzehnten erstmals wieder aufeinander. Emilio flüchtete damals nach Australien, Salvatore übernahm das Familienweingut. Der Abend endet im Streit – und dem schweren Sturz von Salvatores Enkelin Rebecca. Nur wenig später ist einer der Brüder tot – und die neugierige Doro Ritter beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln.

Gudrun Grägel verwebt in „Proseccolügen“ mehrere Genres miteinander. Zu den Krimi-Momenten gesellen sich ausführliche Kochanleitungen und mehrere Liebesgeschichten. Teilweise funktioniert das gut, an manchen Stellen fällt die Spannung ab. Es lohnt sich jedoch dranzubleiben, denn das Ende ist wirklich überraschend. Auf die von Grägel gewählte Sprache muss man sich zunächst einlassen. Sie ist teils sehr umgangssprachlich und kurz angebunden, passt aber zum Charakter Doro Ritters. Von Seite zu Seite ist zu spüren, wie Grägel immer mehr in die Geschichte und ihren Erzählstil hineinfindet.

Gudrun Grägel: Proseccolügen. Krimi aus dem Veneto. Gmeiner, 314 Seiten, 14 Euro

"Premierenlesung Am 5. Juni, 20 Uhr, liest Gudrun Grägel in der Stadtbücherei Königsbrunn.

