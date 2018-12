Fernandos Schwäne sind so gefährlich wie in der Natur

vor 54 Min.

Ricardo Fernandos „Schwanensee“ war in der letzten Spielzeit die erfolgreichste Produktion. Jetzt gibt es dreimal die Gelegenheit, das Ballett wieder zu sehen. Hat sich etwas verändert?

Von Birgit Müller-Bardorff

Herr Fernando, „Schwanensee“ war in der letzten Spielzeit die erfolgreichste Produktion des Theaters…

Ricardo Fernando:

Gibt es Veränderungen gegenüber den Vorstellungen der letzten Spielzeit?

Fernando:

„Schwanensee“ war auch gut für die Tänzer

Warum war „Schwanensee“ so erfolgreich?

Fernando:

Wie meinen Sie das?

Fernando:

Besonders sind aber auch die Schwäne, die nicht die übliche zart-ätherische Anmutung haben, sondern wild und gefährlich sind.

Fernando:

Ein Clou ist das Ende. In der Inszenierungsgeschichte von „Schwanensee“ gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie haben das Publikum in der Pause entscheiden lassen, ob es ein Happy End für Siegfried und Odette gibt oder ein tödliches Ende. Wird das beibehalten?

Fernando:

Wenn die Tänzer zu stark belastet sind, passieren Unfälle

Sie haben es vorhin schon angesprochen: Die Compagnie ist viel beschäftigt. Da gibt es den Ballettabend „Vier Jahreszeiten“, jetzt die Wiederaufnahme. Außerdem laufen ja schon die Vorbereitungen für die zweite Premiere „Missing Link“. Und zwischenrein kommt noch die Gala im Januar. Wie schaffen die Tänzer diese enorme Belastung?

Fernando:

Könnten Sie sich nicht mit Gästen behelfen?

Fernando:

Schwanensee am 21., 25. und 30. Dezember im Martinipark

