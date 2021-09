Festival

Idylle, Ironie und Träume beim Friedberger Musiksommer

Plus Das Jubiläumsfestival fand unter beschränkten Verhältnissen statt, erfreute aber künstlerisch über alle Grenzen hinweg. Das Publikum in der Rothenberghalle jubelte.

Von Manfred Engelhardt

Man hatte schon bei der Eröffnung mit Jazz das Gefühl: Wir haben unbändige Lust zu spielen, wir sind wieder da! Das gilt für die Stars auf der Bühne wie für das Publikum, das alle erlaubten Plätze besetzte. Auch die folgenden Tage mit klassischer Musik waren mehr als ein Ersatz für den „Normalzustand“. Der Jubel quittierte die Leistungen, die künstlerisch und programmatisch Bereiche der Romantik ausloteten. Dass diese Epoche nicht als unzeitgemäß abgetan werden kann, zeigte sich in ihrer Vielseitigkeit, ja Unberechenbarkeit. Idylle, Ironie, Träume und tiefere Bedeutung – um einen Titel des Theaterdichters Dietrich Christian Grabbe anklingen zu lassen – waren an den beiden „klassischen Tagen“ genussvoll zu erleben. Mit einem „Festkonzert“ am Samstag, dazu auch der traditionellen, lockeren Sonntags-Matinee mit Karl-Heinz Steffens, dem künstlerischen Leiter, klang der 20. Friedberger Musiksommer aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

