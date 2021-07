Festival

Konzerte im Fronhof: Musikalischer Brückenschlag von Augsburg nach Prag

Plus Die 23. „Konzerte im Fronhof“ starten am Wochenende in Augsburg. Wie es zu der kulturellen Zusammenarbeit kam und was die Zuhörer dort erwartet.

Von Manfred Engelhardt

Es wäre ein einschneidender Verlust für das sommerliche Augsburger Musikleben – doch schon wie im vorigen Jahr setzen die Konzerte im Fronhof, längst hier eine kulturelle Institution, mit aller Macht gegen die Corona-Pandemie ein klangvolles Zeichen. Vom 23. bis 25. Juli ist es wieder so weit. Im zauberhaften Ambiente hinter den Anlagen am Dom vor der historischen Residenz bietet Festivalleiter und Dirigent Wilhelm Walz mit der SUK Symphony Prag erneut ein Programm musikalischer Highlights.

