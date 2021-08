Festival

18:00 Uhr

KunstWerk Open Air: Pogo zwischen Bierbänken

Plus Auf dem KunstWerk Open Air mit Headliner Frittenbude kam bei den Konzerten endlich auch ein Stück Normalität auf - auf den ersten Blick.

Von Denis Dworatschek

Die Band singt: „Wir haben euch etwas mitgebracht!“ Das Publikum antwortet: „Bass, Bass, Bass!“ Für einen kurzen Moment liegt Normalität in der Luft, die viele Konzertgänger schon länger nicht mehr erlebt haben. Da springen und singen Menschen dicht an dicht. Vereinzelt wird Pogo getanzt. Doch auf den zweiten Blick sieht man die FFP2-Masken, die Bierbänke und die Desinfektionsspender, die überall auf dem Gelände des KunstWerk Open Airs am Gaskessel stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen