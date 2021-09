Festival

18:30 Uhr

Mozart@Augsburg beginnt mit heftigen Kontrasten

Mit dem Münchener Kammerorchester begann das Festival Mozart@Augsburg in ev. St. Ulrich.

Plus Die Konzertreihe Mozart@Augsburg meldet sich zurück. Der künstlerische Leiter Sebastian Knauer lässt Mozart und Schostakowitsch aufeinanderprallen.

Von Manfred Engelhardt

Der fast schon traditionelle spätsommerliche Rhythmus musikalischer Genüsse in Augsburg und der Region meldet sich zurück, zwei beliebte Festivals hatten und haben wieder ihr Publikum. Und sie scheinen sich gegenseitig nichts wegzunehmen. Der am Sonntag zu Ende gegangene Friedberger Musiksommer konnte sich über satte Besucherzahlen erfreuen. Ebenso erwarteten die Fans das Festival Mozart@Augsburg wieder sehnsüchtig. In der evangelischen Ulrichskirche präsentierte Initiator und künstlerischer Leiter Sebastian Knauer ein Programm mit Werken des Namenspatrons Wolfgang Amadé und von Dmitri Schostakowitsch.

