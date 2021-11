Zum Finale des Mozartfests tanzen die Instrumente

Plus Die Akademie für Alte Musik Berlin begeistert mit der Aufführung der Brandenburgischen Konzerte von Bach. Und der Festivalleiter blickt schon in nächste Jahr.

Nicht der Namenspatron stand im Finale des diesjährigen Augsburger Mozartfests auf dem Programm. Doch auch ein Johann Sebastian Bach erfüllte die thematische Leitlinie: Einflüsse aus unterschiedlichen Kulturkreisen Europas darzustellen. Die Aufführung aller sechs Brandenburgischen Konzerte an einem Abend ist schon ein künstlerisches Ereignis, das man von Agenturen kaum geboten bekommt. Im Parktheater machte die Akademie für Alte Musik Berlin, kurz Akamus, den Zyklus des Thomaskantors vor ausverkauftem Haus zum Erlebnis.