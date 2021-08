Festival der Kulturen

Miteinander der Kulturen trotzt dem strömenden Regen

Plus Die Zuschauer genießen Soul mit Ami Warning und Neo-Funk mit Mercedes Peón. Die Sängerinnen verbreiten gute Laune auf der Freilichtbühne in Augsburg.

Von Claudius Wiedemann

Das Festival der Kulturen reiht sich seit Jahren in das Kulturprogramm rund um das Augsburger Friedensfest. Am Samstag stand mit den beiden Sängerinnen Mercedes Peón und Ami Warning der diesjährige Höhepunkt der Reihe an. Unerschütterlich trotzten dabei Künstlerinnen wie Zuschauer dem Wetter, erklang das Konzert doch auf der Freilichtbühne am Roten Tor bei teilweise wolkenbruchartigen Regenschauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

