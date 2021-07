Festival in Augsburg

Beim Klassik Open Air ertönt die Revolution auf dem Elias-Holl-Platz

Plus Die Konzertreihe hinter dem Augsburger Rathaus hatte unter dem feuchten Wetter zu leiden. Dass sie dennoch als Erfolg gelten darf, hatte vor allem zwei Gründe.

Von Stephanie Knauer

Endlich wieder echter Beifall, endlich wieder ein Einstimmen vor dem Konzert und „ein Kammerton, der durchs Orchester geht“, so Kulturreferent Jürgen Enninger erfreut in seiner Begrüßung zum Konzert am Freitagabend: endlich wieder Livemusik – und was für eine! Es war ein revolutionärer Auftakt zum ersten Augsburger „Klassik Open Air“-Festival, eine Premiere, die glücklicherweise und im Gegensatz zu seinem Nürnberger Pendant stattfinden konnte, noch dazu vor prächtiger Kulisse auf dem Elias-Holl-Platz – ein lang gehegter, endlich verwirklichter Traum der Augsburger.

