Festivalsommer

vor 52 Min.

Strandkorb-Festival: "Helge Schneider hat sich selbst am meisten geschadet"

Plus Mehr als 30.000 Besucher kamen zum Strandkorb-Festival, der Veranstalter Manfred Hertlein ist zufrieden. Und Bob Meitinger schaut mit dem Sommer am Kiez in die Zukunft.

Von Richard Mayr und Miriam Zißler

Mehr als 20.000 Veranstaltungen hat Manfred Hertlein in 42 Arbeitsjahren schon auf die Beine gestellt, er war schon auf allen großen Bühnen und in allen Stadien – am Hockenheimring und auf der Berliner Waldbühne. Aber Süddeutschland, das war für den Konzertveranstalter aus Würzburg bislang Stuttgart und München, dazwischen lag zwar Augsburg, aber das ließ er bislang immer links liegen. Bis die Corona-Pandemie die ganze Branche in den Stillstand zwang und nach neuen Ideen verlangte. Etwa: ein Strandkorb-Festival, um Abstands- und Hygieneauflagen der Gesundheitsämter erfüllen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen