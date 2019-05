17:37 Uhr

Französische Pikanterie gefiel dem Fürsten

Die Universität versammelt schöne Buchillustrationen in einer neuen Edition.

Von Alois Knoller

Fürst Kraft Ernst von Oettingen-Wallerstein hatte eine Vorliebe für schöne Bücher. Und wenn ihm darin etwas Pikantes oder Schnurriges auffiel, legte er nach Angaben eines Zeitgenossen dort Zettel ein. In abgewandelter Weise hat dies nun auch Universitätsbibliothekar Peter Stoll gemacht. In einem Katalog hat er französische Buchillustration des 18. Jahrhunderts anhand von 58 Bänden der Oettingen-Wallerstein’ schen Bibliothek beschrieben.

Die Buchillustration in der Blüte

Reichlich wurde Stoll in der Büchersammlung des Fürsten fündig. Fast ebenso viele französische wie deutsche Titel, nämlich jeweils gut 5800 Bände, stehen in den Regalen – und von den französischen Werken wurden in den 30er Jahren zur Deckung des Finanzbedarfs wertvolle Drucke auf Auktionen gegeben. Die Kunst der Buchillustration stand im 18. Jahrhundert in Blüte. Blitzsauber und gestochen scharf sind die Abbildungen. In den Radierungen und Kupferstichen wurden meistens Gemälde reproduziert, um die Bücher fürs Publikum noch attraktiver zu machen. Etwa die dramatischen Bilder zum beliebten Erziehungsroman „Die Abenteuer des Telemach“ auf den Spuren seines Vaters Odysseus von Abbé Fénelon. Selbst in die Unterwelt steigt Telemach ab.

Fantasievolle Illustrationen inspirierten die Tierfabeln des Jean de La Fontaine, etwa die gruselige Situation der zu Fledermäusen verzauberten drei Töchter des Minyas, die lieber zu Hause Handarbeiten verfertigten als die Tempel der Götter aufzusuchen. Einen Spaß erlaubte sich der Illustrator in der Werkausgabe von Pietro Metastasio: Dem antiken Helden Herkules verpasste er das Antlitz von Kaiser Joseph II. in Begegnung mit seiner Mutter Aretea alias Kaiserin Maria Theresia.

Illustrationen von Mord und Totschlag

Man liebte damals die Karikatur mit überspitzten, lächerlichen Aussagen oder monströsen Erfindungen – etwa die Elefantenmenschen. Es kommt zu Mord und Totschlag, zu Überlistung und Täuschung, zu heroischem Kampf und Unterwerfung. Die Illustrationen wollen erziehen und belehren, aber auch unterhalten und belustigen. Drollig ist manche Szene anzuschauen.

Fürst Kraft Ernst scheint seinen Neuerwerbungen nur flüchtige Aufmerksamkeit gewidmet zu haben. Die exklusive Pariser Ausgabe von Torquato Tassos „Gerusalemme liberata“ wurde im einfachen Papierumschlag belassen. „Der Fürst hat viele Bücher gekauft, aber nicht alle würdig behandelt“, findet Peter Stoll. Der Bezug von Ariosts „Rasender Roland“ wurde trotz exzellenter Bebilderung nach der 24. Lieferung einfach abgebrochen.

"Peter Stoll: Französische Buchillustration des 18. Jahrhunderts in der Oettingen-Wallerstein’schen Bibliothek,Universitätsbibliothek Augsburg, 221 Seiten, viele Abbildungen, 18 Euro

Führung Am Mittwoch, 15. Mai, um 18.30 Uhr findet eine Bibliotheksführung zu den französischen Drucken statt.

