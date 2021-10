Zehn Jahre Bluespots Productions: Theater, das auch mal wehtun soll

Plus Vor zehn Jahren gründete sich das freie Ensemble Bluespots Productions. Eines seiner Markenzeichen ist seitdem, besondere Orte für die Aufführungen zu finden.

Vor 10 Jahren wehte ein neuer Wind durch die Stadt Augsburg. Er roch nach frischen Ideen, freien Geistern und ein wenig nach abgestandenem Bier. Menschen schleppten WG-Stühle durch die Gassen, um im Jean Stein die Nutzung von Leerstand zu feiern, das Grandhotel Cosmopolis brachte Solidarität und den Hauch der weiten Welt und Leonie Pichler gründete ein kleines, freies Ensemble namens Bluespots Productions, um ihre Regiearbeiten zum Leben zu erwecken.