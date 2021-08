Alles nur geklaut bei Pink Floyd oder große Kunst?

Plus Coverbands sind für viele ein zweischneidiges Schwert. Wie schlug sich die Pink Floyd-Tribut-Band Echoes bei ihrem Konzert auf der Freilichtbühne?

Eigentlich ist alles nur eine Illusion. Je besser diese vermittelt wird, umso erfolgreicher ist die Coverband - oder Revival- oder Tribut-Band. Der Unterschied ist schnell erklärt. Eine Coverband versucht, die Leute mit massenhaft nachgespielten Hits zu beglücken; die Revivals versuchen, den verstorbenen Musikern und Musikerinnen und deren Songs ein weiteres Denkmal zu setzen; und die Tributes widmen sich lediglich einer einzigen Band oder einzelnen Musikern und Musikerinnen. Auch ein einträgliches Geschäft.