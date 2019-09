14:32 Uhr

Freude, Leid und auch andere Gefühle

Köstliche Raritäten und Meisterwerke von der Klassik bis zur Spätromantik gibt es im Friedberger Kammerkonzert zu hören.

Von Manfred Engelhardt

Von der Vielfältigkeit der Stilrichtungen und vom Reiz der unterschiedlichen Genres lebt der Friedberger Musiksommer schon immer. Dies hat natürlich mit Karl-Heinz Steffens zu, der gar nicht mehr weiß, wohin mit der Gnade seinen üppigen musikalischen Fähigkeiten. Das Publikum kann davon wunderbar profitieren. Nach der heißen und fetzigen Eröffnung am Mittwoch durch die Bigband der Allstars, in der Steffens seine Jazz-Klarinette glühen ließ, fand am zweiten Abend das absolute Kontrastprogramm statt.

In der Rothenberghalle gab es „Große Kammermusik“ zu hören, der äußere Rahmen ist naturgemäß dazu intim. Hier stellte Steffens mit dem kleinen Kreis hervorragender Partner seine Klarinette in den Dienst von Klassik, der Romantik.

Zwei Sextette aus unterschiedlichen Epochen

Und doch: So gediegen friedfertig und ausschließlich lyrisch seufzend sind die Juwelen dieser Stilrichtungen, die Varianten vor allem der späten Romantik auch nicht. Dies konnte man mit zwei Sextetten erleben, die, aus unterschiedlichen Epochen, durch einen glücklichen Zufall dieselbe ungewöhnliche und wohl einmalige Besetzung aufweisen. Originale für Klarinette, Horn, Violine, Viola, Cello, Klavier durfte es sonst wohl nicht geben. Das Werk von Anton Eberl (1765–1807), heute eher nur bekannt als Freund von Wolfgang Amadé Mozart, hatte Steffens durch Zufall entdeckt. Und das Opus des großen Ungarn Ernst (Ernö) von Dohnányi (1877–1960) ist auch eine selten zu hörende Rarität. Steffens musizierte mit Michal Friedländer (Klavier), Hornistin Merav Goldman, den Streichern Nikolaus Boewer, Mechthild Sommer, am Cello alternierten Florian Barak (Eberl) und Alexander Hülshoff.

Für Eberl spricht, dass er das schillernde Klangbild der Besetzung mit Klavier/Bläser/Streicher erkannte. Die vier Sätze haben über das Klassik-Schema hinaus eigene reizvolle Akzente: Eine skurrile Walzeranmutung, die etwas umständliche, doch hübsch verarbeitete Melancholie, ein an Haydn erinnerndes Menuett, ein strammes Finale, das sanft im Piano versinkt.

Alles kann jäh umkippen in Kaffeehaus-Atmosphäre

Dohnányis Werk ist eine unorthodoxe, teils frei expressive Mischung aus Idyllen-Ton mit östlicher Liedsehnsucht, gebethaften Trauergesten, ungarischem Folklore-Kolorit. Alles kann aber jäh umkippen in Kaffeehaus-Atmosphäre oder Mendelssohn’sches „Sommernachtstraum“-Schwirren. Der Gipfel: In einem Spuk wird gegen Ende des kleinen Kulturdramas sogar ein an Jazz-Rhythmen erinnernder grotesk klirrender Tanz entfesselt.

Da atmete das späte a-Moll-Trio op. 114 von Johannes Brahms für Klarinette, Cello (Hülshoff) und Klavier subtilere, bezwingend atmende Gefühle – Freude und Leid sind gestisch-harmonisch fein verwoben, changieren in pastos beleuchteten Räumen. Karl-Heinz Steffens und seine Partner ließen es an Virtuosität und süffigem Klang nicht fehlen.

Einen erfreulich vokalen Punkt setzte Anna Steffens’ schön tragender Sopran, begleitet von Pianist Bura Cebi, mit Liszts „Lorelei“ und Dvoráks „Liedern im Volkston“.

Themen Folgen