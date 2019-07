04.07.2019

Frieden ist wie eine Sprache, die man lernen kann

Mit einem neuen Präventionsstück geht das Theater an die Schulen. Abstrakte Ideen werden mit Fantasie und Poesie anschaulich

Von Daniela Tiggeemann

Kann man Frieden lernen? Ja doch, meint das Ensemble des Theaters Eukitea und präsentiert ein weiteres Theaterstück, mit dem es sechs- bis zehnjährige Kinder spielerisch an schwierige Themen heranführen möchte. Bei „Viola und das magische Friedensalphabet“ buchstabieren die Schauspieler und Tierpuppen die Wege zum Frieden im Kleinen durch. Die Markenzeichen der Diedorfer Truppe, Fantasie und poetische Entschleunigung, bezauberten auch im Rahmen eines nüchternen Konferenzraumes des Sponsors Sparda-Bank bei einer Voraufführung für zwei Klassen der Kerschensteiner Grundschule.

Zur Friedenserziehung und Demokratiebildung beitragen wollen die Theaterleute um Stephan Eckl, der für Konzept und Text verantwortlich zeichnet (Regie: Claudio Raimondo). Und sie schaffen es, in einer Stunde einige der abstrakten Ideen und Begriffe vom menschlichen Miteinander in anschauliche Szenen zu packen. Identifikationsfigur ist Schauspielerin Josephine Volk, die als Viola am Alltag zwischen Schule und Familie leidet. Streit in der Familie, Frust in der Schule, schlecht gelaunte Mitschüler und allerhand Druck muss sie aushalten – und nicht nur sie, wie ihre Frage ans Publikum zeigt.

Die Verwandlung der Bühne geschieht, wenn Viola schläft. Durch die Wand drückt sich Elefant Govinda, der wie alle Puppen des Stücks von Michael Gleich gebaut und geführt wird. Als indisch inspirierter Ratgeber führt er Viola zu einem Wunderbaum im Königreich des Friedens und erklärt ihr, wie sie Frieden finden kann – in sich und in ihrer Umgebung. „Frieden ist wie eine Sprache, die du lernen kannst“, erklärt der weise Elefant und beginnt mit einfachen Atemübungen. Von A wie Atem, über M wie Mitgefühl und R wie Ruhe kommt er zu Z wie Zuhören. Doch die Begriffe bleiben nicht abstrakt. Ein zankendes Paar, nämlich Hund und Katze, zeigt den Weg zur Versöhnung auf. Ein giftgrünes Monster in der Tonne wird zum Bild, dass zum Frieden auch das „Grenzen setzen“ gehört. Denn auch Kinder dürfen ihren Rückzugsraum haben, in dem sie „in Frieden gelassen“ werden.

Fast naiv scheint der pädagogische Ansatz zu sein, mit dem die engagierten Theatermacher ihren jungen Zuschauern begegnen. Doch es funktioniert, jedenfalls mit den Sieben- bis Neunjährigen in dieser Vorstellung. Sie lassen sich verzaubern, raten mit und horchen immer wieder auf die Musik von Fred Brunner, der mit verschiedenen Instrumenten, Rhythmen und Klangteppichen durch die Geschichte führt.

Etwas Verbindendes schafft das Stück bei den Zuschauern, die sich hinterher lebhaft unterhalten. Unabhängig von Nationalität und Kultur sei die Sehnsucht nach Frieden angelegt, da sind sich nicht nur die Darsteller, sondern auch anwesende Lehrer sicher. In der Folge bietet Eukitea den Zuschauern noch einen Workshop mit Rollenspielen an. Bei der Vorstellung am Tag vorher gab es am Ende ein echtes Happy End: Zwei zerstrittene Schüler versöhnten sich wieder miteinander.

