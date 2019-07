vor 20 Min.

Friedrich Sunlight machen Popmusik mit Lässigkeit und Balance

Der Augsburger Band Friedrich Sunlight ist mit ihrem Album „sag es erst morgen“ ein großer Wurf gelungen. Doch die fünf Mitglieder sind danach erst einmal ausgelaugt.

Von Bernd Hohlen

Passen Popmusik und Dadaismus zusammen? Unbedingt. Die Augsburger Popband Friedrich Sunlight fand sogar ihren Namen in dem Dada-Gedicht „Das Dadalyripipidon“, geschrieben vor genau 100 Jahren von dem 24-jährigen Wieland Herzfelde. Dada war einst Pop. Die fünf Mitglieder der Augsburger Band sind älter als Herzfelde es damals war und sie haben den großen Kanon der Popmusik durchdrungen.

Was man darunter verstehen kann, ist auf ihrem neuen Album „sag es erst morgen“ nachzuspüren. „In der deutschen Musikszene ist man sich oft uneins, was man ist: Dichter, Kabarettist, Musiker, Lyriker? Wir wollten das vermeiden und Musik und Texte auf eine Stufe stellen. In Amerika oder England interessiert man sich nicht für deutsche Texte“, sagt Bassist Thomas. „Da darf die Musik kein Beiwerk sein, um Texte zu transportieren.“

Der neue Kurs führte zu Spannungen

Die Produktion der CD/LP zog sich hin. Der alte Mix der Songs wurde über Bord geworfen und in London von Ian Button neu gemischt, der seine lange Musiker- und Produzenten-Karriere in den 80er-Jahren bei den Sisters of Mercy startete. Der neue Kurs führte zu Spannungen innerhalb der Band. Ein üblicher Prozess in kreativen Zirkeln. Doch der Produktion hat es gutgetan. Es ist etwas zu hören, das es in der deutschen Pop-Musik selten gibt: Lässigkeit und Balance.

Hier stimmen auf einmal die Gewichtungen zwischen Text, Musik und Aussage. Subversion und Alltägliches fließen ineinander und der Sound und das wechselnde Tempo ziehen einen von Song zu Song. Und wer einmal die Streicher des Philharmonischen Orchester Augsburgs außerhalb ihres Habitats hören möchte, wird hier fündig.

Mit Witz und subtilem Fatalismus besingen Friedrich Sunlight die Unwägbarkeiten des Musik-Business. Im Song „Mit Dir“ fragt Sänger Kenji: „Mag sie gute Popmusik?“ Der Chor antwortet: „Aber nicht das Weiße Album“ (das Doppel-Album „The Beatles“ von 1968) und Kenji resümiert: „Das mag schon sein, es ist so kompliziert.“ Die Textzeilen sind wunderbar, weil sie zusammenfassen, was Popmusik so schwierig und gleichzeitig so schön macht. Wo die Bruchstelle zwischen Konsumenten-Musik und Kritikermusik ist. Das alte Leid jeder hart arbeitenden Band: Kritikerliebling oder Hörerliebling?

Zwei Beispiele für Kultalben dieser Art: The Zombies „Odessey and Oracle“ und Jellyfish „Spilt Milk“. Die Liste der Bands und Stilrichtungen, mit denen Friedrich Sunlight verglichen werden, ist wirklich lang. Sie reicht von Blumfeld, Easy Listening, Steely Dan, Manfred Krug, Chanson, Todd Rundgren bis Burt Bacharach. Aber gute Kunst gibt bei genauer Betrachtung oder genauem Hinhören immer Auskunft über sich selbst. Einen sichtbaren Hinweis gibt das clevere Plattencover aber dann doch. Hier sind wichtige Referenzalben der Musiker abgebildet.

Sänger Kenji ist nach Glasgow gegangen

„Uns ist die Idee von Popmusik an sich wichtig. Wir machen sie nicht an einzelnen Personen fest“, sagt Bassist Thomas. Bernd, Florian, Kenji, Marc, Thomas, das ist die Band. Die Vornamen müssen genügen. So die Idee. Gitarrist Florian sagt: „Diese Platte hat mir in meiner Sammlung gefehlt.“ Und plötzlich trifft das Kollektive auf das Selbstreferenzielle und offenbart eine Lücke in der Band, die schwer mit Worten zu füllen ist. Manchmal ist so ein Selbstbezug auch nur Trotz, über dessen Ursache sich nur spekulieren lässt. Kenji, der Sänger mit japanischen Wurzeln aus San Francisco, ist der Liebe wegen von Augsburg nach Glasgow gezogen.

Der Auftritt von Friedrich Sunlight auf dem Modular-Festival wurde abgesagt und Tournee-Pläne gibt es nicht. Wie kann das sein in einem Kollektiv? „Nach sieben Monaten Arbeit an dem Album waren wir ausgelaugt. Jeder muss erst einmal seine eigenen Wege gehen. Dann sehen wir weiter“, sagt Thomas. Und: Hör Dir zuerst „Fernweh“ an, wenn du nach Hause kommst. „Und immer wieder stellt sich die Frage, wo wir waren“, singt Kenji in dem Lied. Eine Botschaft?

Die CD/LP „sag es erst morgen“ erscheint im Handel bei Tapete Records.

Themen Folgen