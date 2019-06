08.06.2019

Für trübe Tage

Helene Mitters Kunst versprüht Witz. Ihr Motto lautet „Nütze den Tag“

Von Sybille Schiller

Ihr Witz, ihre Freude an Musik, Tanz und am jeweiligen Gegenüber, all das bringt Helene Mitter mit gekonnter Leichtigkeit auf Papier und Leinwand und überträgt so die eigene Freude am Gestalten unmittelbar auf die Betrachter ihrer Kunst. Nachprüfbar ist das in ihrer neuen Ausstellung mit der sinngebenden Überschrift „Carpe diem“, zu deutsch „Nütze den Tag“, in der Ateliergalerie Facette (Bauerntanzgässchen 6).

Dort bewegen sich auf einer Wand Mitters Tanzpaare zur Musik, die von Tasten-, Streich- und Blasinstrumentenrhythmen zu stammen scheint. Dann ist ein neues, heiteres Mitter-Motiv aus der Sparte Wellness erkennbar. Auch hierfür versucht die Künstlerin, ihre Ideen in einem raschen Wurf umzusetzen. Sollte ihr das nicht auf Anhieb gelingen, übermalt sie die Leinwand, ohne die ursprünglichen Spuren völlig zu eliminieren.

Plakativ wirken ihre Bilder, ihre Porträts, zum Beispiel das der Yogadame, allemal, denn die von Mitter verwendeten Acrylfarben leuchten stark. Es spielt keine Rolle, ob ein Gesicht auf der Leinwand rot oder blau anläuft. Helene Mitters Kunst ist stets aufhellend, gleichgültig was die Laune zuvor getrübt hat.

bis 30. Juni, geöffnet Di, Do, Fr 11 bis 17 Uhr, Mi, Sa 10 bis 13 Uhr.

