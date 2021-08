Keine Spur von Amadeus

Plus Den Augsburger Trumpf spielt er nicht aus, sondern setzt auf die norddeutsche Karte: Wolfram Oettl präsentierte alte und neue Musik für Hammerflügel.

Eng ist das musikalische Augsburg mit dem Hammerflügel verbunden: Hohes Ansehen gewann der Augsburger Andreas Stein (1728–1792), der den Silbermann’schen Instrumentaltyp perfektionierte, sodass das expressive wie variable Klangbild des Steinflügels die Musikwelt noch heute begeisterte. So pflegte W. A. Mozart engen Kontakt zu, ja musizierte mit Andreas Stein und bevorzugte dieses feinfühlige Instrument als Wiener Flügel.