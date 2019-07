vor 44 Min.

Geister im Gaswerk?

Das Mitmach-Filmprojekt „Exit Ghost“ der Bühne geht in die letzte Phase

Von Stefanie Schoene

Zum vierten Mal reisten die Stadtforscher und Theaterwissenschaftler Esther Pilkington, Lars Moritz, Jörg Thums und Daniel Ladnar letzte Woche im Auftrag des Augsburger Staatstheaters aus Hamburg an. Im Gepäck hatten die Experten von irreality.tv Drehmaterial der vorhergehenden drei Folgen für ihren Augsburg-Film „Exit Ghost“ sowie ein offenes Script für eine „Hamlet“-Inszenierung und jede Menge Ideen.

Im letzten Produktionsschritt ihres Augsburg-Films sollte es um die Geisterlage am neuen Theaterstandort Ofenhaus gehen. Sind die Geister und Dämonen, die durch Abbruch und Auszug aus den alten Gebäuden aufgescheucht wurden, wieder versöhnt mit den Augsburgern und ihren Theatermachern? Oder trauern sie immer noch dem großen Haus und den abgerissenen Gemäuern in der Kasernstraße nach? Greifen sie gar ins Geschehen auf der neuen Bühne im Ofenhaus ein, stören die Produktion?

Das waren die Themen der vierten und letzten Station dieses Projekts, das das Staatstheater und seine neue Abteilung „Plan A“ im Rahmen neuer Beteiligungskonzepte initiierten. Irreality.tv entwarf das Konzept für einen Mitmach-Film, der für Augsburger von Augsburgern nach allen Regeln der Dramaturgie und Kameratechnik professionell entwickelt und technisch umgesetzt wird.

Erstmals tauchten die vier Hamburger zum Theaterfest am Martinipark vor fast zwei Jahren auf. Damals warben sie spontan Interessierte als Darsteller und Ideengeber. Denn nur Augsburger können ja wissen, wo es in ihrer Stadt, seit Bekanntwerden des Theaterumzugs spukt. Regisseurin und Kameramann drehten anschließend bei betroffenen Familien im Keller, identifizierten öffentliche Geisterhotspots und engagierten eine Darstellerin aus Wien, die als Gespensterexpertin Amilia für Abhilfe sorgen soll. Die blieb dran. Sie kam in den Supermarkt nach Oberhausen, als dort im März weitere Brennpunkte recherchiert und Séancen abgehalten wurden.

Und auch am Wochenende war sie wieder dabei. Denn zum Abschluss des Projekts galt es, endlich das Ofenhaus und die neue Brechtbühne auf Geisteraktivitäten zu untersuchen. Tatsächlich fand sich auch dort ein Geist, einer von der alten Truppe des Gaswerks. Er konnte vertrieben werden, wie Regisseurin Esther Pilkington verrät.

Etwa 100 Gäste folgten dieser öffentlichen Einladung auf die Brechtbühne. Irreality.tv hatte eigens für „Exit Ghost“ eine Hamlet-Aufführung produziert, an der sich fünf Schauspieler des Theaters beteiligten. Was am Ende fehlte, war Publikum. So wurden die Gäste nicht nur Zuschauer, sondern auch Teil der Inszenierung und des Films.

Elf Wochen hielt sich das Hamburger Quartett in den letzten zwei Jahren in Augsburg auf, drehte tausende Stunden Material, sprach mit den Menschen und stellte so geschickt Kontaktstellen zum Theater her. Ein umfangreiches Projekt, das bisher schon hunderte Menschen erreichte. Die Finanzierung konnte mit 180000 Euro der Kulturstiftung des Bundes gestemmt werden. Der Anteil des Staatstheaters beträgt weitere zehn Prozent von dieser Summe.

des Films „Exit Ghost“ (120 Minuten) findet am 2.10. in der Brechtbühne statt.

