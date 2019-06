12:38 Uhr

Geisterhafte Gesellschaft in Foyer-Inszenierung

Strindbergs „Gespenstersonate(n)“ werden in einer feinen Produktion zu einem Extra-Erlebnis.

Von Oliver Wolff

„Ist das ein Musikabend, oder was soll das sein?“, fragt der Student den Greis. Dieses Zitat aus dem musikalisch-theatralischen Spiel „Gespenstersonate(n)“, welches das Staatstheater in abgespeckter und abgewandelter Form des gleichnamigen Schauspiels von August Strindberg am Dienstagabend im Martini-Park zum ersten Mal aufführte, gibt mit Selbstironie die zentrale Frage zur Inszenierung vor.

Ein heikles Stück, an das sich Regisseurin Aileen Schneider und Dramaturgin Sophie Walz herangetraut haben. Strindbergs Uraufführung im Jahr 1908 war alles andere als ein Erfolg. Erst vier Jahre nach seinem Tod, also im Jahr 1916, wurde die „Gespenstersonate“ vom Publikum auch angenommen. Komponist Aribert Reimann hatte 1984 zum Theaterstück eine zeitgenössische Oper geschrieben.

Zwischendurch gibt es Lieder von Brahms, Schubert und Schönberg

Auch in der Augsburger Fassung wird mit Musik als Bindeglied gearbeitet – anders als in der „Gespensteroper“ mit vertrauten Klängen. Sänger Wiard Witholt singt zwischendurch Lieder von Johannes Brahms, Franz Schubert, Arnold Schönberg oder Alban Berg. Ted Ganger begleitet den ausdrucksstarken Bariton dabei lebhaft am Klavier.

Die „Gespenstersonate(n)“ spielt in einer illusorischen Welt. Da ist diese Villa, in der eine geisterhafte Gesellschaft haust. Und der Besitzer, ein alter Mann, kommt einem nicht ganz geheuer vor. Ein Student ist bei ihm zu Besuch, hätte das Gespensterhaus aber wohl besser nie betreten sollen. Es spukt, es ist brisant, es wird gestorben. Die eine oder andere intime Familiengeschichte kommt unterdessen auch zum Vorschein. Was passiert im Jenseits, was in der Wirklichkeit? Schwer zu ermitteln beim bruchstückhaften Handlungsverlauf des Stücks.

Die Vorstellung ist ein Extra-Erlebnis

Umso bemerkenswerter die schauspielerische Leistung: Das kleine Ensemble mit Karoline Stegemann, Klaus Müller, Gerald Fiedler und Ute Fiedler ermöglicht einen Zugang in die surreale Welt. Besonders Stegemann als Student und Fräulein sticht mit ihrer dynamischen Mimik hervor, ohne dass sie dabei überzeichnet. Weil die Aufführung im Foyer stattfindet und das Publikum unmittelbaren Bühnenkontakt hat, wird die Vorstellung zum Extra-Erlebnis. Die spartanische Requisite und klug ausgewählte Bühnenaufstellung wirken obendrein.

Die Inszenierung am Staatstheater ist ein gelungener Versuch, ein bizarres und manchmal konfuses Stück greifbar zu machen, auch wenn es dem Zuschauer geistig alles abverlangt, um beim angeschlagenen Tempo mitzukommen. Großes Theater in kleinem Rahmen.

Die nächste Vorstellung von „Gespenstersonate(n)“am Sonntag, 23. Juni, um 20 Uhr im Foyer des Martini-Parks.

Themen Folgen