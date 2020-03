10:46 Uhr

Gottfried Schröder: „Frauen sind eine tolle Sache“

Der Zeichner Gottfried Schröder wird 80 Jahre alt und gibt jetzt eine Auswahl seines Schaffens in Buchform heraus.

Von Rüdiger Heinze

Das „Habe die Ehre!“, das Oberbayerische und das In- sich-Hineinkichern beim Gespräch gehören zu Gottfried E. Schröder weiterhin genauso, wie das von ihm an der altehrwürdigen Schlossermauer weiter betriebene Weinlokal – wenn auch mittlerweile ohne Konzerte, ohne das wöchentliche Aktzeichnen in der Gruppe, das fast drei Jahrzehnte lang dort gepflegt wurde.

Der Architekt und (ehemalige Ecke-)Galerist und Kunstfreund Gottfried E. Schröder war gleichsam der Kopf dieser Aktzeichnungsgruppe, in der über die Jahre hinweg viele Tausend Blätter vor dem lebenden Modell entstanden. Am Donnerstag wird Schröder – wir haben die Ehre – 80 Jahre alt, und jetzt, in diesem erfahrungsgesättigten Alter, hat er sich entschlossen, eine Auswahl seiner Zeichnungen in drei Bänden herauszugeben. Auch auf dass der Enkel mal Schwarz auf Weiß und in Farbe besitze, „was der Opa für einer war“.

Ein Höhepunkt seiner beruflichen Tätigkeit

Gut 500 Zeichnungen sollen die drei Bände enthalten – Versuche, der geraden Linie Kurven beizubringen, wie Schröder es ausdrückt. 1940 in München geboren, zog er 1962 nach Augsburg, beendete hier sein Architekturstudium und begann dann als selbstständiger Architekt. Die Sanierung des Gutes Bannacker zwischen 1993 bis 1995 betrachtet er als einen Höhepunkt seiner beruflichen Tätigkeit, die mit Statik und Proportionen ebenso so tun hatte wie seine Aktzeichnungen mit ihrem besonderen Augenmerk auf das Muskelspiel der Modelle. „Die Frauen sind eine tolle Sache“ sagt Gottfried Schröder schlicht und ohne Gschmäckle. Er huldigt ihnen in Akten, Porträts, Gruppen- und „Wimmel“-Bildern. Den Körper, auch den männlichen, betrachtet er wie eine „Landschaft mit Hügeln“ – hingeworfen mit einfachen Mitteln auf einfache Papiere.

Dass Schröder ein Virtuose seines Genres ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass er beidhändig, synchron, symmetrisch zeichnen kann.

