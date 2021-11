Graphic Novel

vor 16 Min.

Comic über den Alltag zur Zeit Jakob Fuggers: Paul Rietzels "Augsburg 1521"

Paul Rietzel hat eine Graphic Novel zum Augsburg der Fuggerzeit geschaffen.

Plus In seiner historischen Graphic Novel "Augsburg 1521" erzählt Paul Rietzel faktenreich vom pulsierenden Leben der Zeit. Besonders lohnt der Blick auf die Details.

Von Claudia Kniess

Von Science Fiction zu Renaissance: Eine gewaltige kreative Zeitreise hat Illustrator und Comic-Zeichner Paul Rietzl unternommen von seiner ersten Graphic Novel „Shipwreck“ zu „ Augsburg 1521“, einem Comic über den Alltag in der Fuggerstadt vor 500 Jahren. Angestoßen hat den Genre- und Epochensprung Heidrun Lange-Krach als Kuratorin der Ausstellung „Stiften gehen! Wie man aus Not eine Tugend macht“ anlässlich des 500. Fuggerei-Jubiläums im Maximilianmuseum.

