Groß wie nie - Illustratoren aus Schwaben zeigen sich

Plus In der Schwabillu ist vom Comic bis zu Werbung alles vertreten - ein Überblick über die Illustratoren in der Region und verschiedene Stile.

Von Richard Mayr

Gelacht wird laut, gejammert so gut wie gar nicht - obwohl die Augsburger Illustratorinnen Nontira Kigle und Katharina Netolitzky diese Großausstellung gerade unentgeltlich in ihrer Freizeit organisieren. "Die positiven Rückmeldungen sind meine Bezahlung", sagt Kigle eine Woche vor der Eröffnung im Glaspalast. Dort wird am 17. September die SchwabIllu eröffnet. In den Räumen, in der die Außenstelle der Staatsgalerie unterbracht war, werden bis zum 25. Oktober die Arbeiten von 35 Illustratoren aus Schwaben oder mit starkem Bezug zu Schwaben ausgestellt.

Kigle und Netolitzky können sich nicht daran erinnern, wann sich Illustratoren aus der Region zuletzt auf einer so großen Fläche präsentieren konnten. "Kleinere Ausstellungen gab es schon, aber das war ganz oft ein Raum, in dem jeder eine oder zwei Arbeiten zeigen konnte", sagt Kigle. Nun haben die Illustratoren die Gelegenheit, sich in einem ganz anderen Umfang zu zeigen.

"Illustratoren arbeiten ja sehr oft viel kleiner als Künstler, für uns sind Din A1 und Din A0 schon Großformate", sagt Kigle, deshalb ging an die 35 Illustratoren, die sich zuvor beworben und von einer Jury ausgewählt worden sind, auch die Aufforderung, bringt so viel wie möglich zur Ausstellung mit. Und: "Ich glaube, dass wir die besten Arbeiten zu sehen bekommen", findet Netolitzky. Sie hat für die Schau den Katalog gestaltet, Kigle hat sich um die Organisation der Ausstellung gesorgt.

Eine museumswürdige Fläche für die erste SchwabIllu

Ins Rollen gebracht hat das Projekt eine Anfrage der Stadt, genauer von Barbara Friedrichs, die im Kulturamt der Stadt für Popkultur und urbane Kulturen zuständig ist. Friedrichs fragte im Netzwerk der Augsburger Illustratoren an, ob sie Interesse an einer Ausstellung hätten - als eine Zwischennutzung. "Wir dachten erst, dass es sich um ein kleines Geschäft, einen Pop-Up-Store handelt", sagt Kigle.

Sie hat im Netzwerk im Dezember 2019 gesagt, dass sie sich um die Organisation kümmern könne und hat sich dann den Raum angesehen. Kein kleines Ladengeschäft, sondern die museumswürdige Fläche im Glaspalast. "Da konnten wir nicht Nein sagen." Die Möglichkeit, sich in einem solchen Rahmen zu präsentieren, war bislang für die Illustratoren in Schwaben nicht da gewesen. "Selbst in München gibt es nichts Vergleichbares", meint Netolitzky.

Der erste Plan, noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie gefasst, sah vor, dass die Ausstellung im Mai hätte stattfinden sollen. "Wir hatten so viele Ideen für das Rahmenprogramm: Lesungen, Live-Illustrationen, Konzerte", sagt Netolitzky. Danach hat der Lockdown auch das Kulturleben lahmgelegt und diesen ersten Termin vereitelt. "Ich dachte mir, gut, jetzt bist du die Organisation los", erinnert sich Kigle. Wegen anderer Absagen gab es dann den Ausweichtermin im Herbst, sogar über einen längeren Zeitraum als ursprünglich vorgesehen.

Vom Kinderbuch bis zum Werbeplakat reicht die Palette

"Das war wie Glück im Unglück", sagt Netolitzky. Durch den längeren Vorlauf sei das alles nun weniger hektisch geworden. Flankierend zur Ausstellung gibt es auch einen Katalog. Gleich drei verschiedene Plakatmotive sind in Druck gegangen. Wenn jetzt alle 35 Illustratoren auch noch einmal auf ihren Social-Media-Kanälen Werbung machen, werden viele Menschen in der Region erfahren, dass es diese Schau gibt. "Wir sind alle Multiplikatoren und gut vernetzt", sagt Netolitzky.

Eine Jury hat ausgewählt, welche der 50 Illustratoren, die sich gemeldet haben, nun zum Zug kommt. "Uns war dabei wichtig, auch die ganze Bandbreite der Illustration vom Kinderbuch bis zum Werbeplakat, vom Comic bis zur Live-Graphic abzudecken", sagt Kigle. Das Teilnehmerfeld ist ebenfalls gemischt, von der Augsburger Illustratorin und Kinderbuchautorin Daniela Kulot, deren Bücher international verlegt werden, bis zu Illustratoren, die sich ohne Studium das Handwerk angeeignet haben. Arbeiten der Künstlerin Eva Krusche werden zu sehen sein, Prof. Mike Loos von der Fakultät für Gestaltung (Hochschule Augsburg) gehört zu den 35 Illustratoren der SchwabIllu ebenso wie Lisa Frühbeis und Christian Schmiedbauer, die das Augsburger Illustratoren-Netzwerk vor rund drei Jahren ins Leben gerufen haben.

Nur ein Plan ging nicht auf: Auf das große Rahmenprogramm wird wegen der Pandemie-bedingten Abstands- und Hygieneregeln fast komplett verzichtet. "Vielleicht wird es einen Workshop für Kinder geben", erzählt Netolitzky, da laufen die Planungen gerade. 75 Personen dürfen bei der Vernissage am 17. September in die Ausstellung. An diesem Tag wird es auch Musik der Band Mississippi Isabel zu hören geben und ein Live-Zeichen-Event. Danach läuft die Schau bis zum 25. Oktober in den ehemaligen Räumen der Staatsgalerie im Glaspalast.

