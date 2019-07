vor 39 Min.

Große Schwäbische im Glaspalast

Auch Großformate sind hier möglich

Die 71. Große Schwäbische Kunstausstellung kann sich diesmal ausbreiten. Sie findet vom 30. November bis 12. Januar 2020 in den Räumen der ehemaligen Staatsgalerie für Moderne Kunst im Glaspalast statt. Im Focus stehen darum besonders das Großformat und raumgreifende Konzepte, heißt es in der jetzt publizierten Ausschreibung des Berufsverbands Bildender Künstler (BBK). Hierzu können, wenn erforderlich, Zuschüsse für den Transport von einjurierten Werken beantragt werden. Zur Jurierung genügt es, von Großformaten und Konzepten nur Fotos oder Mappen in DIN A3 einzureichen.

Zusätzlich können zwei Werke in allen Techniken der bildenden Kunst im Original eingereicht werden. Teilnehmen können Künstler, die im Bezirk Schwaben geboren sind und/oder leben und/oder Mitglied in einem der schwäbischen BBKs sind. Es wird wieder ein umfangreicher Katalog produziert und ein Kunstpreis ausgelobt. Die Einlieferung erfolgt am 7. Oktober. BBK-Mitglieder (Schwaben-Nord und -Süd) sowie Künstler bis 35 Jahre zahlen keine Einreichungsgebühr. Einzelheiten finden sich unter www.kunst-aus-schwaben.de (AZ)

