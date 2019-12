10:56 Uhr

Günter Grünwald kann alle schwindlig quatschen

Günter Grünwald hier bei seinem Auftritt im Hofgarten in Günzburg.

Der Kabarettist Günter Grünwald kommt mit seinem neuen Programm "Definitiv vielleicht" in die Stadthalle Neusäß und seziert darin Absurditäten des Alltags.

Von Daniela Tiggemann

„Wenn i oans guat ko“, bekennt Günter Grünwald gegen Ende des zweistündigen Abends in Neusäß, „dann die Leut’ schwindlig quatschen“. Nach diesem Motto war das neue Programm „Definitiv vielleicht“ des oberbayerischen Komikers gestaltet: Reden bis zur völligen Verwirrung bzw. bis sich das Publikum in Lachsalven ergibt. In der ausverkauften Stadthalle eine sichere Nummer, da sah man über manche Plattitüde großzügig hinweg.

Grünwald, der im Bayerischen Fernsehen seit Jahren mit lustigen Gschichtn überaus präsent ist, bot auch im neuen Programm ein buntes Sammelsurium an Alltagsszenen mit charakteristischen Figuren und ihrem Sprachduktus bzw. Dialekt. Seine naive Mimik ist dabei oft aufs Täuschen angelegt. So zog sich breites Strahlen über sein scheinheiliges Gesicht, wenn er von Familienfeiern erzählt. Da fabuliert er über lang bewährte Mitglieder seiner Familie wie Onkel Hans, Tante Lisbeth und Tante Helga und ihre Marotten. Herzig ist es, wenn er präzise Details ausplaudert, die seinen Figuren – Väter, Söhne, Verwandte, Ehemänner – widerfahren von der sabbernden Dogge bis zur Gallen-OP.

Günter Grünwald wühlt sich in skurrile Ideen

Harmlos lustig, manchmal mit beißendem Humor bewegt sich der Ingolstädter abseits des politischen Kabaretts in der Tradition der großen bayerischen Komiker wie Karl Valentin oder Gerhard Polt. Er seziert die Absurditäten des Alltags und wühlt sich in skurrile Ideen wie die, Urlaub in Afghanistan oder einen Kampfbomber-Führerschein zu machen, um die Brutalitäten der Politik zu beenden.

Mit seiner Präzision im Erzählen und gleichzeitig grotesken Schlussfolgerungen gewinnt Grünwald beim Live-Auftritt gegenüber den oft platten Witzen im Fernsehen. Authentisch sind seine Figuren, herrlich verdreht mit Auslassungen seine Geschichten. Dabei nutzt er derbes Vokabular und kleine Beleidigungen, die er mit bayerischem Charme einstreut.

Hohen Erwartungen führen bei ihm schnell ins Desaster, nicht nur im Restaurant

Eine Analyse unserer Zeit, wie der Programmtitel vermuten lässt, ist es nicht geworden. Gegen Erwartungen rennt Grünwald besonders gern an, der nun auch schon nicht mehr ganz junge, gut 60-Jährige. Hohe Erwartungen führen bei ihm schnell ins Desaster, nicht nur im Restaurant oder in der Werbung.

Zum Abschluss gab es noch eine hinreißende Zugabe, in der der Komiker detailreich erklärte, welch großartige Showtreppe mit Showgirls, Stepp-Einlagen und brennendem Geiger er geplant hatte, die aber leider aus technischen Gründen in Neusäß nicht möglich sei. Großartiger als in seiner ausschweifenden Beschreibung hätte keine reale Shownummer werden können.

