Gute Taten in der Vorweihnachtszeit Feuilleton regional

Firmen und Privatpersonen spenden für Menschen, denen es weniger gut geht

Gerade in der Vorweihnachtszeit wird deutlich, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Viele haben gesundheitliche oder materielle Probleme. An sie denken in diesen Tagen wieder Firmen, Vereine oder Schulen. Wir stellen Spender und Empfänger vor.

Schüler und Lehrer der Reischleschen Wirtschaftsschule übergaben der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica 113 selbst gestaltete und gut gefüllte Päckchen für ihre Aktion „Geschenk mit Herz“. Die Päckchen sind für Menschen in Osteuropa bestimmt.

Der Augsburger Ulrich Wöhrle verzichtete anlässlich seines 80. Geburtstages auf Geschenke und bat seine Gäste um Geldspenden. Dabei kamen 1150 Euro für den Förderverein Wärmestube zusammen. Thomas Geiger aus Neusäß tat es ihm an seinem 50. Geburtstag gleich. Seine Gäste spendeten einen Betrag von 3000 Euro.

krebskranker Kinder Im Gästeführerverein Augusta sind aktuell 53 Gästeführer organisiert, denen es wichtig ist, soziale Organisationen zu fördern. Deshalb wurden die finanziellen Erträge von drei Werbeaktionen, insgesamt 1200 Euro, an die Elterninitiative gespendet.

Bereits zum dritten Mal findet die Weihnachtsbaum-Aktion des Hotels Steigenberger Drei Mohren statt. Gemeinsam mit der Katholischen Jugendfürsorge, zu der das Frère-Roger-Kinderzentrum gehört, durften benachteiligte Kinder in der Lobby des Hotels ihre Wünsche an den Christbaum hängen. Hotelgäste und Augsburger können nun Christkind spielen und Wünsche erfüllen.

(ELA) „Lauf los und besiege die Krankheit“ lautete das Motto einer Spendenaktion der Deutschen Post Niederlassung Augsburg. Einen Tag lang sind 140 Mitarbeiter der Standorte Augsburg, Landsberg, Kaufbeuren, Memmingen, Kempten und Donauwörth möglichst viele Schritte gegangen, um Geld für ELA Deutschland zu sammeln. Dabei sind eine Million Schritte und 5000 Euro zusammengekommen. Der Verein setzt sich für Menschen ein, die an Leukodystrophien leiden, und unterstützt die Forschung über diese seltenen, unheilbaren Stoffwechselerkrankungen.

Dank einer Spende der Wohnbaugruppe Augsburgvon 1000 Euro konnte die Schule Trommeln, Triangeln und Xylophon-Elemente für den Musikunterricht kaufen.

Die Landsberger Massivhaus GmbH hat ihr Musterhaus eröffnet. In diesem Rahmen übergab sie je 1000 Euro an drei Vereine, darunter Pro Familia Augsburg.

Auszubildende der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg haben die Innenstadt zum Leuchten gebracht. Unter dem Motto „Zeig Herz“ führten sie eine Spendenaktion zugunsten der Stiftung Bunter Kreis durch. Dabei wurden rote Blinkherzen und Luftballons gegen eine Spende von zwei Euro an Passanten verteilt. Es kamen 1323 Euro zusammen. (carst)

