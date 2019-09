12:16 Uhr

Hallerluja! - Arbeit an einem Oberhausen-Gedicht

Eine Auswahl von Zetteln, die Besucher an unserem mobilen Schreibtisch in der Ulmer Straße geschrieben haben.

Oberhausen dichtet. Am Marktsonntag haben wir an unserem mobilen Schreibtisch Anregungen für ein Oberhausen-Gedicht eingesammelt.

Ja, natürlich gibt es Hymnen auf Oberhausen. Es ist schließlich Marktsonntag. Passanten notieren an unserem mobilen Schreibtisch für unsere Sammlung von Wörtern, Reimen und Spontanassoziationen unter anderem dies: „Bombastisch“. „Einmal Oberhausen – immer Oberhausen.“ „Zünftig“. Oder: „Alte Heimat Oberhausen, gefällt immer wieder.“ Doch wir sind nicht im Salon eines Marketingklubs, wo alles in ein warmes Licht getaucht wird. Sondern wir sitzen mitten auf der Ulmer Straße. Und da gehen Leute, die uns handschriftlich auch solches hinterlassen: „Verbrecher“. „Oberhausen Blues“. „Hundescheiße“. „Plärrervorstadt“. „Giftzulage“.

Wir sammeln einen ganzen Karton voller Zettel und Schriften. Manche Besucher hinterlassen uns ganze Gedichte. So wie die junge Daniela Straub aus Friedberg. Sie hat viel Selbstgeschriebenes im Handy. Eines ihrer Gedichte schreibt sie uns auf. Ein Liebesgedicht.

Mit zwei Gedichten kommt sie nach einem Spaziergang zurück

„Liebe / in deinen Augen schauen, dir alles / anvertrauen, jede Freude teilen mit dir / alle Schmerzen überwältigen wir / in deinen Augen versinken, in deiner Liebe fast / ertrinken, das wünsch’ ich mir von dir / zusammen – wir!“

Auch Irene Kaiser schreibt Gedichte. Sie hat eine Anthologie dabei, in der auch einige ihrer Werke abgedruckt sind. Doch für uns will sie dann doch was Neues. „Ich gehe noch mal auf und ab, ich schaue mal, ich komme wieder…“ Tatsächlich kommt sie nach einer guten Stunde zurück, mit zwei Gedichten. Eines trägt den Titel „Herbst“:

Fein säuberlich getippt in Klarsichtfolie

„Ich seh’ aufs Meer / ein letztes Mal. / Das Schiff fährt ab. / Der Zug, der wartet./ Die Möwe schreit: Bleib hier!“ Wo Irene Kaiser in der Ulmer Straße die Inspiration für dieses Gedicht gefunden hat, bleibt dann ihr Geheimnis. Dichter dran an Oberhausen ist Angelika Lippert. Ihr Gedicht „Mein Oberhausen“, das sie uns fein säuberlich getippt in einer Klarsichtfolie vorbeibringt, beginnt so: „Alle Augsburger die sausen / zum Marktsonntag nach Oberhausen. / Weil Oberhausen in der Stadt, / den Ruf als Metropole hat. / Der schönste Stadtteil überhaupt – / und wer das immer noch nicht glaubt, / der frage mich, Angelika / ich bin vom ersten Tag schon da / Im Josefinum einst geboren/ hab ich mein Herz hier arg verloren.“

In eine ähnliche Richtung geht der Zweizeiler, den uns der Schauspieler und Mundart-Schwelger Hermann Wächter neben den Straßenbahngleisen der Linie 2 notiert:

„Gäb’s Oberhausen nicht, / man müsste es erfinden.“

Wie basteln wir aus den Bruchstücken, die uns andere hinterlassen, ein kollektives Gedicht? Schwierig. Ein Versuch sieht so aus:

„Spätzle Neuanfang Rentnertag herbstkräftig Badeglück von Anfang an Hallerluja!“

Ein zweiter könnte sich so fügen:

„Multikultimeile lebenswert Wahlsonntag Grünzuwachs sehr schön.“

Die Augen offen halten

Auch einer der Ordner, die für die Arge Oberhausen in gelber Warnweste unterwegs sind, um Fahrradfahrer zum Absteigen zu bewegen, findet Zeit für eine kleine Schreibpause bei uns.

„Mach Augen auf nicht zu zum Träumen / Ihr habt die Augen auf zum Schauen.“

Wer in Oberhausen die Augen offen hält, kann als Entdecker schöne Fundstücke zu uns an den mobilen Schreibtisch bringen. So hat es auch Siegfried Zimmermann gehalten, der dieses schöne Stück Alltagslyrik in Zeiten des Klimawandels aufgespürt hat, irgendwo zwischen Bratwürsten und freiwilliger Feuerwehr. „Echte Strohhalme aus dem Gefängnis. Der Strohhalm aus dem Sie Ihren Prosecco schlürfen wird in der JVA Lübeck von Häftlingen produziert und an die ganze Welt als Öko-Produkt verkauft.“

Sonst noch etwas? Ja. Auf einem Zettel steht „Oberhausen trägt man im Herzen“. Und die ersten drei Strophen eines Gedichts, das uns gestern als Nachzügler per Mail (Absender: Monika Reisinger) erreichte, gehen so: „Oberhausen / nur Banausen / keineswegs / stets voll bewegt – Kirschenblüten / Kleidertüten / klein Türkei / voll Einerlei – Vom Hettenbach / hieß einst Krach / längst vorbei / das Geschrei.“

Und, gibt es ein Schlusswort? Vielleicht dies: „Liebe“.

Themen Folgen