00:31 Uhr

Helle Töne, dunkle Träume

Im 6. Kammerkonzert glänzen die Bläserund die Streicher

Von Manfred Engelhardt

„Serenade“ hieß das 6. Kammerkonzert, doch auch als Matinee verloren „Abendmusiken“ von Franz Schubert und Antonín Dvorák nichts an Faszination. Geniale Musik setzt sich auch über formal-inhaltliche Vorgaben hinaus in ihrer Wirkung durch – wenn sie so brillant interpretiert wird, wie von 15 Augsburger Philharmonikern im ausverkauften Schaezlerpalais. Sie ließen helle Töne und dunkle Träume eindrucksvoll ineinandergleiten.

Den Serenaden liegt das Zusammenwirken von Bläsern und Streichern zugrunde, hier getragen in die weiten Räume der Romantik. Wobei Schuberts Oktett F-Dur die Anteile anders als der böhmische Meister verteilt. Klarinette, Fagott, Horn (Bettina Aust, Wolfgang Fritzen, Katharina Hauf) sind verflochten mit Streichquartett (Dace Salmina-Fritzen, Agnes Bilowitzki, Chia-Long Tsai, Julien Chappot) plus Kontrabass (Herbert Engstler). Dieser Geniestreich berührt in einer Mischung aus fast symphonischer Wucht und kammermusikalischen Gespinsten. In sechs Sätzen mutieren in dieser Bläser/Streicher-Balance Tanzformen zu kontrastreichen musikalischen Odysseen, ein naives Liedthema wird in abenteuerliche Variationen geschickt, schaurige Tremoli beschwören Webers Wolfsschlucht aus dem „Freischütz“ herauf, unter den wohlgeordnet trauten „Heurigen-Passagen“ scheint der Abgrund unüberhörbar präsent.

Bei Dvoráks d-Moll op. 44 dominiert die klassische Besetzung mit zehn Bläsern, verteilt auf Paare der Oboe (Sergio Sanchez, Helene Traub) und Klarinette (Aust, Stefan Schwab) sowie jeweils drei Hörner (Hauf, Felix Winker, Barbara Vogler) und Fagotte (Fritzen, Jacob Karwath, Julia Nagel-Santarius). Verstärkt wird der obligate Kontrabass als Streicher-Scharnier durch das Cello. Wie Dvorák diesen äußerlich massiven dunklen Bläsergrund durch raffinierte Partner-Bildungen und Schichtungen auflichtet und die Farben sorgfältig zur Geltung bringt, führt zu einer Art schillerndem Kupfer-Gold-Klang. Er lässt die Oboen und Klarinetten umso wirkungsvoller leuchten und durch die federnden tiefen Streicher-Passagen lebhafte Impulse bekommt. Die hervorragenden Musiker wurden gefeiert.

