vor 53 Min.

Herbert Pixner macht unverwechselbaren Sound

Der Südtiroler Multi-Instrumentalist Herbert Pixner und seine Musiker spielen im Kongress am Park.

Von Andreas Alt

Zunächst mal spricht für Herbert Pixner und seine Mitmusiker, dass sie die Aufmerksamkeit des Publikums zwei Stunden lang mit ihren rein instrumentalen Darbietungen fesseln können. Anders als angekündigt, kam das Südtiroler Herbert Pixner Projekt beim Auftritt im Kongress am Park meist ohne lange Ansagen aus – die Musik spricht für sich. Man konnte sich bei diesem Konzert einfach zurücklehnen und in diese ungewöhnlichen Klangwelten hineinträumen, aber man konnte auch nachzuvollziehen versuchen, aus welchen Komponenten von alpenländischer Volksmusik, Weltmusik, Jazz und Rock die einzelnen Stücke zusammengesetzt sind. Jedenfalls war klar zu erkennen, dass sich Pixner in den vergangenen Jahren in Augsburg ein festes Publikum erspielt hat, das am Ende mehrmals stehende Ovationen spendete.

Pixner wollte seine Lieder selbst spielen

Bis 2005 war Herbert Pixner Studiomusiker, dann habe er Lust verspürt, seine Kompositionen, die er für bekannte Künstler geliefert und eingespielt hatte, auch nach eigenen Vorstellungen zu spielen, erzählt er im Gespräch. Anfangs tat er das zusammen mit seiner Schwester Heidi, einer Harfenistin, und Werner Unterlechner, Gitarre und Bass, während er selbst mit diatonischer Harmonika und diversen Blasinstrumenten (Klarinette, Trompete, Horn, Saxofon) zu hören war.

Das war das Herbert Pixner Trio. Der aktuelle Sound entstand, als 2012 Pixners Freund Manuel Randi, ein Gitarrenvirtuose, dazu stieß. Randi stellte wohl eine Balance zwischen traditionellen Bestandteilen der Musik und Rock-Pop-Einschlägen her. An manchen Stellen vermisste der Zuhörer geradezu ein Schlagzeug, aber Pixner sagt bestimmt, sein Projekt solle keine 08/15-Bluesrockband sein. Zudem findet er es reizvoller, den Rhythmus, ohne Percussion-Rahmen zu halten.

Der Klassifizierung „neue und progressive Volksmusik“ wurde Pixner an diesem Abend eher weniger gerecht. Das Programm begann mit alpenländischen Klängen und kehrte am Ende dazu zurück. Aber dazwischen konnte man vom Tango oder Bossa Nova über synthetische Sphärenklänge bis zu Django-Reinhardt-Jazz sehr Unterschiedliches hören.

Daraus macht Pixner einen unverwechselbaren eigenen Sound. Immer wieder werden auch Standards eingebaut, aber so versteckt oder verfremdet, dass man sehr genau hinhören oder, noch besser, vorzüglicher Musikkenner in möglichst vielen Sparten sein muss.

Etwas übertrieben erschien das wiederkehrende Augenrollen und Posing von Pixner und Randi. Vielleicht hatten sie Sorge, dass ihr Auftritt zu statisch wirken könnte, wenn sie den ganzen Abend über nur auf ihren Stühlen sitzen. Dem begeisterten Publikum gefiel’s.

Themen Folgen